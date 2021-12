“broken-bells”-in-cima-al-podio-della-top-20-2021-di-radiofreccia

I Greta Van Fleet si aggiudicano per la seconda volta la speciale classifica di fine anno di Radiofreccia. Broken Bells in cima al podio della Top 20 2021. Sono i Greta Van Fleet con ‘Broken Bells’ ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica Top 20 2021 di Radiofreccia. Il pubblico di Radiofreccia ha votato il singolo estratto dall’ultimo album della band “The Battle At Garden’s Gate” come Top 20 preferita tra tutte quelle tramesse l’ultimo anno.

A completare il podio due veterani come gli Iron Maiden con ‘The Writing On The Wall’ e i Foo Fighters con ‘Waiting On A War’.

Si tratta del secondo successo in tre edizioni della Top 20 dell’anno di Radiofreccia per i Greta Van Fleet.

I Greta Van Fleet vincono la Radiofreccia Top 20 2021 con Broken Bells

Tutti attendevano i Greta Van Fleet alla loro seconda prova. Dopo aver fatto impazzire e spaccato la comunità rock con il loro album di esordio, la giovane band americana doveva dimostrare che il rock classico per le nuove generazioni era qualcosa di vero e presente. Ed è proprio ciò che il quartetto guidato dai fratelli Kiszka ha fatto nel 2021 con l’album “The Battle At Garden’s Gate”.

Un disco che ha confermato quanto di buono fatto vedere dai Greta Van Fleet, ampliando lo spettro verso influenze che tendono anche a sonorità più folk come nell’intensa ed epica ballad ‘Broken Bells’.

Proprio ‘Broken Bells’ dei Greta Van Fleet si è aggiudicata il gradino più alto del podio della Radiofreccia Top 20 mettendosi alle spalle due nomi che la storia del rock l’hanno fatta e continuano a farla.

Per i Greta Van Fleet, che hanno raccolto lo scettro da Ozzy Osbourne vincitore dell’edizione 2020, si tratta di una doppietta: su tre edizioni della Radiofreccia Top 20 dell’anno, infatti, ora sono due le vittorie dei Greta Van Fleet che si erano piazzati al primo posto anche nel 2019 con ‘Lover, Leaver (Taker, Believer)’.

Le altre posizioni della Top 20 2021 di Radiofreccia

Al secondo posto della speciale classifica della Radiofreccia Top 20 2021, infatti, ci sono gli Iron Maiden con ‘The Writing on The Wall’. La leggendaria band heavy metal inglese è tornata pochi mesi fa con “Senjustsu”, diciassettesimo album in studio che li mostra ancora in uno stato di grazia.

Ad anticipare l’uscita dell’album dopo una serie di indizi sparsi in rete e in giro per il mondo è stato il singolo ‘The Writing On The Wall’, seconda scelta degli ascoltatori di Radiofreccia tra le Top 20 dell’anno.

Sul gradino più basso del podio ci sono i Foo Fighters. Anche loro all’atteso ritorno discografico con “Medicine At Midnight”, definito da Dave Grohl come il disco ‘dance’ della band. Tra i brani più intensi e ‘Foo’ dell’album c’è sicuramente ‘Waiting On A War’, secondo singolo estratto dall’album che è alla terza posizione nella classifica Radiofreccia Top 20 2021.