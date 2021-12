Blanca, ecco quando finirà la serie tv su Rai 1: anticipazioni finale

Blanca, la serie tv è andata in onda per la prima volta il 22 Novembre del 2021 su Rai1, il pubblico sin da subito si è innamorato della fiction puntata dopo puntata. Questo ha portato i telespettatori a conoscere la protagonista in maniera approfondita.

Tutti si chiedono quando finirà la fiction in onda su Rai1, l’ultima puntata della stagione andrà in onda Martedì 21 Dicembre 2021, Maria Chiara Giannetta è l’attrice protagonista della fiction, la quale interpreta una ragazza non vedente dall’animo testardo che farà di tutto pur di scoprire la verità.

Al suo fianco c’è sempre l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno, infatti sarà il primo a capire che la protagonista potrà essere una risorsa incredibile per il Commissariato, nonostante le tensioni iniziali i due diventeranno una squadra ben affiatata.

L’intera fiction su Rai1 è composta da 6 puntate di 100 minuti, nel cast della serie ci sono l’attore Giuseppe Zeno, il quale ha recitato anche in Storia di una famiglia perbene e Mina Settembre.

C’è anche Pierpaolo Spollon, il quale ha interpretato un ruolo nell’Allieva e Che Dio Ci Aiuti, c’è anche Stella, interpretata da Federica Cacciola, lo zio Alberto, interpretato da Antonio Zavatteri, il Commissario Bacigalupo sarà Enzo Paci, Lucia è interpretata da Sara Ciocca e il padre di Blanca interpretato da Ugo Dighero.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Blanca, anticipazioni quarta puntata 13 Dicembre 2021

Blanca, quando andrà in onda l’ultimo episodio della serie fiction su Rai1

La fiction è andata in onda ogni Lunedì a partire dal 22 Novembre 2021 in prima serata su Rai1. Nelle ultime puntate della fiction si vedrà la scomparsa di una dottoranda in Ingegneria, la quale cercherà di riaprire un conto in sospeso con Liguori.

Il principale sospettato sarà Piccardo, il quale tramite l’avvocato Livia, la madre di Liguori, riporterà a galla il passato tra i due, la stessa protagonista sarà in pericolo a causa di qualcuno che la controllerà e vorrà farle del male.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Blanca, l’ex fidanzato dell’attrice: “Dopo Don Matteo mi ha lasciato”

Il caso dove la protagonista indagherà è riferito a Carmine Russo, il padre di Sebastiano, infatti il ragazzo è stato indicato dalla protagonista come l’assassino di sua sorella. Nonostante questo la salute della ragazza sarà compromessa, e si avvicinerà ad una trappola pericolosa che la attenderà ormai da diversi mesi, tenendola costantemente sotto controllo.

The post Blanca, ecco quando finirà la serie tv su Rai 1: anticipazioni finale appeared first on Ck12 Giornale.