Cosa sapere su Barù, un nobile nella casa del Grande Fratello Vip: chi è, carriera e curiosità, lo zio è famosissimo.

C’è un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e si tratta di un arrivo un po’ sorprendente: stiamo parlando di Barù, il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il concorrente che arriva nella casa da questa sera, insieme a Nathaly Caldonazzo, è discendente della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Si tratta di una famiglia nobile molto antica, le cui prime tracce risalgono addirittura al 1200. Nella sua famiglia, conti e nobili, oltre a due Papi. Uno di questi è Benedetto Caetani ovvero Papa Bonifacio VIII. Di lui sappiamo che dovrebbe essere nato negli anni Ottanta e suo zio è Costantino della Gherardesca.

Entrambi hanno studiato in un collegio in Svizzera, quindi da metà anni Novanta Barù, insieme alla mamma e alla sorella, si trasferisce a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California. Amante dello sport, si dedica a lotta libera e football. Laureato in storia, quindi si specializza in enologia.

La storia di Barù: il nobile entra nella casa del GF VIP

Lo conosciamo soprattutto per la sua partecipazione, con lo zio Costantino, alla prima edizione di Pechino Express, condotta da un altro personaggio noto di sangue blu, ovvero il Principe Emanuele Filiberto. La passione per il vino nasce quando nel 2006 partecipa a una vendemmia in Argentina, quindi lavora per l’azienda vinicola Bodega Noemia, nella Patagonia Argentina.

Qui apprende i segreti che poi “importa” per realizzare in Italia un proprio Chianti, nel senese. Viaggia molto e arriva in Australia, dove lavora per un’altra celebre cantina, la Torbreck. Ancora nel 2010 lo ritroviamo nuovamente al lavoro in Italia, quindi arriva l’esperienza a Pechino Express. Lui e lo zio arrivano terzi e per lui inizia anche una carriera nel mondo dello spettacolo.

Diventa pspite in diversi programmi televisivi Rai, da Quelli che il calcio a Detto fatto, quando questo programma era condotto da Caterina Balivo. Legato professionalmente al re delle uova e della cinta senese Paolo Parisi, i due girano l’Italia e danno vita a dei cooking show estremamente originali. Conduttore di Food News, è noto anche per l’estrema cura nel vestire. Tra le sue ex, si annoverano Victoria Cabello e – pare – Benedetta Mazzini, la figlia di Mina.

