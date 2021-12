Amici 21: Maria De Filippi stuzzica Alessandra Celentano: “È un po’ str**za”

La puntata di questo 19 dicembre scottante per la Celentano e la conduttrice Maria De Filippi, che più volte si sono beccate dopo l’esibizione di Cosmary.

Maria De Filippi non le manda a dire e, dopo aver sentito l’ennesimo commento negativo da parte di Alessandra Celentano su un ballerino in gara di “Amici 21”, la conduttrice non ce la fa più. E anche durante la puntata di questo pomeriggio, 19 dicembre, la De Filippi manda qualche frecciatina alla giudice. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate in streaming su Mediaset play)

Alessandra Celentano non ha apprezzato nemmeno questa volte l’esibizione di Cosmary, alla quale le aveva già tolto la felpa della scuola nella scorsa puntata, e torchiata durante le lezioni tutta la settimana. Nemmeno questa volta la giovane brindisina 21enne è riuscita a conquistarsi la possibilità di avere tutta per sé la felpa, però le viene concesso da Maria di rimanere in studio.

Dopo l’esibizione la Celentano ha detto a Cosmary che si trucca troppo e subito la presentatrice ribatte: “Tu invece?”, ha detto ironicamente Maria alla giudice. La maestra scoppia in un riso e dice che alla sua età deve truccarsi molto per forza, anche per rispetto di tutti, dice sorridendo. Anche la De Filippi contenta dello skech venuto fuori controbatte: “È un po’ stronza però è anche spiritosa”.

Nonostante le forti critiche della maestra di ballo nella puntata di oggi Cosmary ha provato con la sua coreografia a riprendersi la maglia. Prima del giudizio della Celentano però, Maria ha invitato la ballerina a prendere il suo regalo di Natale. Quello che ha scartato è un dono della madre.

Poi prima che Celentano iniziasse a parlare De Filippi l’anticipa scherzosamente dicendo che con il suo giudizio rovinerà il Natale a lei e alla mamma che sta a casa, “Arriva la strega di Biancaneve”, dice la conduttrice ironicamente.

La maestra afferma che è molto fumo e niente arrosto, ma ha notato un piccolo miglioramento nella danza della ballerino. Si sta impegnando, ma è importante anche stare al passo perchè il tempo è poco. Nel frattempo però è 3 il voto che ha dato a Cosmary, e la maglia sempre sospesa.

