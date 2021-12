amici-21,-lda-e-l’operazione-subita-quando-era-bambino:-“grave”

Amici 21, il concorrente della scuola con Maria de Filippi in onda su Canale 5 è stato operato quando era bambino, nella puntata di Domenica 19 Dicembre 2021 l’allievo ha parlato dell’operazione subita quando era bambino.

Gli allievi passeranno le feste di Natale nella casetta, e non potranno riunirsi con i propri cari, proprio come è accaduto lo scorso anno tutto è stato deciso per prevenire contagi a causa della pandemia Covid-19.

Per far pesare meno la solitudine, la produzione di Maria de Filippi ha organizzato una consegna di regali speciale, per ogni allievo sono stati consegnati dei ricordi importanti con il messaggio di ogni membro della famiglia.

I doni erano nei cassetti con la foto di ogni allievo della scuola, il primo ad aprire il proprio cassetto è stato Luca d’Alessio, il quale ha riconosciuto il regalo sin da subito. Mentre LDA ha trovato un pupazzo di quando era molto più piccolo ed è rimasto spiazzato ed entusiasta nel vedere il regalo a lui destinato.

Appena ha visto il suo regalo ha esclamato: “Non ci credo, questo è Azzurrino!” il peluche è stato molto importante per l’allievo della scuola di Maria de Filippi in onda su Canale 5, proprio perché il peluche è stato accanto ad LDA in un momento molto importante.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21: l’emozione di LDA durante il suo brano sul divorzio dei genitori

Amici 21, LDA è rimasto spiazzato ed entusiasta dopo aver trovato il suo “Azzurrino”

Proprio quando l’allievo è stato operato da bambino, il suo Azzurrino gli è stato accanto per tutta l’operazione, infatti il pupazzo gli è stato regalato quando si operò da bambino a causa di una problema grave, LDA lo portò in sala operatoria con sé.

Inoltre ha dichiarato che senza Azzurrino non sarebbe mai entrato in sala operatoria, sembra che questo peluche sia stato molto importante per LDA. L’allievo non ha parlato del grave problema per il quale è stato operato, suo fratello Claudio ha parlato del rapporto tra i due non nascondendo la necessità di rivedere il fratello.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21: LDA chiama Gigi D’Alessio, ma un dettaglio scatena i fan

Claudio è il maggiore di tutti i fratelli e le sorelle, nonostante non saranno vicini durante le feste di Natale, tutta la famiglia lo seguirà e cercherà di stargli vicino in qualsiasi momento.

Inoltre Claudio ha dichiarato che tutta la famiglia è orgogliosa di LDA, mentre sua sorella gli augurato buone feste dicendogli di amarlo e di continuare senza sosta per la sua strada nella scuola.

The post Amici 21, LDA e l’operazione subita quando era bambino: “Grave” appeared first on Ck12 Giornale.