alex-belli,-katarina-raniakova-e-mila-suarez-chi-sono-le-sue-ex-fidanzate

Alex Belli, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato nel programma pomeridiano su Canale 5, Verissimo delle sue ex storie d’amore tormentate, tra cui ci sono state l’ex moglie Katarina Raniakova e l’ex fidanzata Mila Suarez.

Con Katarina Raniakova è stato sposato per due anni, ma la storia d’amore è durata 9 anni, per l’attore è stato un amore importante era l’inizio di tutto e non aveva cominciato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo.

Con la sua ex moglie ha vissuto tutti i passaggi e i bei momenti mentre era alle prime armi nel mondo dello spettacolo, purtroppo entrambi sono cresciuti e sono stati destinati a separarsi.

La conduttrice Silvia Toffanin ha dichiarato che nonostante le sue richieste di parlare dell’amore con l’attore, ha rifiutato senza diritto di replica. Nonostante il rifiuto di parlare dell’amore con il suo ex marito, l’attore ha dichiarato che la decisione di Katarina è stata giusta.

Proprio perché sono diversi anni che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta cercando di far staccare la sua ex moglie dal passato per vivere la sua vita. Nonostante questo l’attore ha dichiarato che la sua ex moglie ha un cuore e un animo buono.

Alex Belli, ha cercato in tutti i modi di far distaccare la sua ex moglie dalla storia d’amore passata

Mentre per quanto riguarda Mila Suarez ha parlato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ma l’attore non ha voluto sentire in alcun modo cosa la modella ha avuto da dire sul suo conto.

L’attore ha dichiarato di non aver alcun piacere a ricordare il suo passato con la modella, proprio perché Mila Suarez non si è comportata molto bene nei suoi confronti.

Katarina Raniakova è una modella slovacca ed è stata l’ex moglie dell’attore, proprio mentre era ospite di Alfonso Signorini a “Casa Chi”, ha dichiarato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è un uomo corretto proprio perché mente e non dice le cose in maniera chiara.

Inoltre ha dichiarato che l’attore vorrebbe una moglie che gli possa dare sicurezza per non rinunciare a tutte le sue opportunità, non si è comportato come un vero e proprio marito nei confronti di Delia Duran.

Katarina ha dichiarato che l’attore è un uomo che ama soltanto sé stesso. Nonostante questo ha instaurato una coppia aperta con Delia Duran, e in tribunale ha dichiarato più volte di avere una coppia aperta anche in passato con la sua ex moglie.

