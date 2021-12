alex-belli-e-delia-a-verissimo:-toffanin-sconcertata-dalle-dichiarazioni

Silvia Toffanin ha massacrato Alex Belli e Delia durante la puntata di questo pomeriggio 19 dicembre a “Verissimo” su Canale 5.

Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 19 dicembre di “Verissimo”, ha avuto come ospiti l’ex concorrente del GF VIp 2021, Alex Belli, recentemente squalificato dal programma e sua moglie Delia Duran. La conduttrice è stata molto dura con i due indagando sui recenti accadimenti che hanno visto al centro la coppia e un’altra concorrente del reality di Canale 5, Soleil Sorge.

Belli afferma che suo padre non è stato contento del suo comportamento nella Casa, con il quale ha un rapporto molto buono, nonostante dichiari che i loro caratteri sono profondamente differenti. L’ex attore di Centovetrine è poi stato controbattuto dalla Toffanin che ha iniziato a fare domande scomode a Belli.

La conduttrice ha incalzato domandandogli cosa pensa di chi lo accusa di recitare anche nella vita reale, ma l’attore non si scompone, rispondendo che non è vero, e che quello è il suo modo di fare. La Toffanin però non demorde e parla dell’ex moglie di Belli, la quale ha ricordato che recentemente ha dichiarato di non voler più essere accostata all’attore.

Belli però non ha gradito la frecciatina della conduttrice che replica dicendo che Katarina Raniakova, con cui è stato sposato dal 2013 al 2017, potrebbe “vivere in modo più rilassato, visto che ci siamo voluti tanto bene”, il commento di Alex. Poi la conduttrice mentre sta per mandare in onda il video confezionato da un’altra ex del 38enne, Mila Suarez, viene fermata dallo stesso attore che le dice di non voler vedere il filmato.

Poi entra in campo l’attuale moglie di Alex Belli, che ha dichiarato in diretta a Verissimo di aver perdonato suo marito, nonostante le vicende successe al GF Vip con Soleil. Dopo questa dichiarazione la presentatrice si mostra evidentemente esterrefatta, dicendo sarcasticamente all’attore di essere un “genio”.

A concludere il siparietto dei due, dopo varie riflessioni ingarbugliate e poco chiare, Toffanin non regge più quando la modella venezuelana usa la parola artisti riferendosi a Belli e Soleil: “Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri“, afferma duramente la conduttrice.

Toffanin poi continua facendo il punto della situazione e affermando che Alex e Soleil si sono presi una “vacanza dai loro rispettivi fidanzati”, frase che viene confermata da Alex Belli che annuisce. (CLICCA QUI per vedere la puntata in streaming su Mediaset Play )

