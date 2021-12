Oroscopo di Paolo Fox della settimana di Natale (20 – 26 dicembre): ecco tutte le stelle

ARIETE – In amore, questa settimana natalizia siete piuttosto indecisi, attenzione, però, a non essere ostile con una persona che cercherà di irritarvi. Le nuove storie amorose non sono favorite in questo periodo perché Venere è in aspetto complicato. Nel giorno di Natale dovete assolutamente trovare un buono accordo e non alimentare polemiche. Con Mercurio dissonante ci saranno ritardi anche in campo lavorativo. Anche se alcuni progetti sono partiti, ancora non si vedono i risultati sperati.

TORO – In campo amoroso, Venere torna in aspetto buono e da giovedì molte cose saranno chiarite. La giornata della Vigilia sembra interessante, il Natale promette di portare un po’ di serenità ai single del segno. Se il rapporto di coppia è buono, si può tentare un ricongiungimento e vivere questa settimana natalizia lasciandosi travolgere dalla passione. In campo professionale, i giorni che arrivano sono positivi per proporsi in una veste nuova. Molti di voi, in vista della primavera del 2022, cambieranno aria

GEMELLI – Sul fronte amore, la Luna di questa settimana regala una bella vivacità. Coloro che sono rimasti scottanti dalle ultime esperienze preferiscono vivere una relazione senza impegni. I rapporti clandestini, in fondo, sono quelli che vi attraggono di più. Nella vita di coppia bisogna evitare discussioni, la giornata più pesante potrebbe essere quella della Vigilia di Natale. Fino all’ultimo momento non saprete dove e con chi passare le feste. In campo professionale, se nel corso degli ultimi mesi ci sono stati problemi personali o di soldi, bisognerà cercare di risolverli. Attenzione alle scadenze, alle tasse. Se state cercando di risolvere alcuni grattacapi, le soluzioni sono dietro l’angolo.

CANCRO – È una giornata davvero strana per l’amore, forse state vivendo un rapporto poco chiaro, oppure vi siete chiusi a riccio. Gli amori che sbocciano in questi giorni sono pochi romantici, però, non dovete demoralizzarvi. Le coppie che hanno avuto grossi problemi negli ultimi mesi, in questa settimana natalizia possono ritornare ad essere più fragili. Per un nonnulla potreste ritrovarvi a bisticciare. Se dovete fare una scelta professionale, questa è una settimana di passaggio, quindi, fatevi scivolare le cose di dosso. L’oroscopo sconsiglia qualsiasi tipo di investimento azzardato.

LEONE – Anche chi avuto tante difficoltà deve credere nell’amore ed essere più disponibile. Il transito planetario migliore arriva mercoledì 22 dicembre, quando la Luna si trasferisce nel vostro cielo. I legami con Ariete e Sagittario offrono più stimoli. Nei rapporti di coppia ogni tipo di problema può essere superato ma ci vuole complicità. La parte centrale di questa settimana è la migliore per fare scelte che coinvolgono la famiglia. In campo professionale, se vi siete cacciati in situazioni nuove, alla fine riuscirete a vincere ogni sfida. Il settore economico, però, fa cilecca: troppe spese da sostenere.

VERGINE – Le relazioni d’amore che nascono in questo periodo sono davvero coinvolgenti. Le incertezze del passato devono essere superate, così come quel vostro atteggiamento troppo diffidente che a volte limita le vostre conoscenze. Proprio la Vigilia di Natale può portare qualcosa di buono con la Luna che transiterà nel vostro spazio zodiacale. Il transito di Venere è bello soprattutto per le coppie più fresche o motivate. In campo professionale, chi ha la possibilità di sottoscrivere un accordo dovrebbe muoversi velocemente. Addirittura, gli ultimi giorni di dicembre porteranno buone notizie per alcuni segni della Vergine. Arrivano delle opportunità per coloro che hanno un’attività in proprio.

BILANCIA – In amore, in questa settimana di Natale avete l’opportunità di chiarire ciò che è successo negli ultimi tempi, ma non pensate sempre di aver sbagliato e di essere stati troppo morbidi nei giudizi. La vostra natura generosa e disponibile non è sbagliata, forse avete incontrato persone che non sono alla vostra altezza. Guardate oltre. Se nei rapporti di coppia scarseggia la passione, fate qualcosa per aumentarla. In campo professionale, se dovete avviare dei progetti, non scoraggiatevi e mettetevi in gioco. La settimana natalizia parte in maniera instabile, ma voi sapete benissimo come superare questi momenti.

SCORPIONE – In campo amoroso, è una settimana caratterizzata da una Venere in aspetto favorevole. La perfezione in amore non esiste, quindi non affannatevi troppo a cercarla. Le storie che nascono in questo periodo sono davvero sensuali. Nella vita di coppia arriva la quiete dopo la tempesta. È una settimana di confronti positivi e questo è importante per ritrovare equilibrio nel rapporto. Le stelle favoriscono quelli che possono e vogliono avere un figlio. In campo professionale, questo 2021 non ha portato grandi guadagni ma il nuovo transito dei pianeti permetterà di iniziare il 2022 in maniera più propositiva. In tutte le iniziative, specialmente negli affari, potreste già avere un riscontro.

SAGITTARIO – In amore, è arrivato il momento di rivelare a tutti la vostra natura generosa e passionale. Gli amori che sbocciano in questi giorni sono promettenti, anche se vissuti in maniera superficiale. Non sottovalutate le nuove proposte ma attenzione a non raccontare bugie alla Vigilia di Natale, qualcuno potrebbe sgamarvi. Nella vita di coppia c’è più spazio per i progetti a lunga scadenza. In campo professionale, la voglia di iniziare qualcosa di nuovo è sempre più forte e già da mercoledì 22 dicembre potreste introdurre qualche buona idea. Se siete un artigiano e lavorate in proprio, potreste avere troppe cose da fare. Prendetevi una pausa almeno alla Vigilia di Natale.

CAPRICORNO – In campo amoroso, la capacità di azione non vi manca in questo periodo natalizio. Non saranno pochi i nati nel segno che potranno vivere una bella sensazione o fare un incontro decisivo. Può anche arrivare un bel regalo, un bacio o un abbraccio passionale. Nel corso di questa settimana sarà più facile capire quali sono i vostri desideri. Le giornate intorno a Natale saranno molto intriganti. In campo professionale, i chiarimenti sono necessari solo se il passato ha tradito le vostre aspettative. Chi ha un’attività in proprio potrebbe avere più possibilità man mano che si avvicina l’anno nuovo.

ACQUARIO – In amore, c’è chi predilige i rapporti sentimentali liberi e non soffocanti. Comunque, in certe giornate, come quelle attorno a mercoledì 22 dicembre, sarà necessario chiarire la vostra posizione sentimentale o quello che vi interessa vivere in vista del futuro. Le coppie di lunga data vivono qualche complicazione. In ogni modo, questa settimana di Natale sembra promettente e tra il 24 e il 25 dicembre sarà possibile ricongiungersi. In campo professionale, alcuni di voi lavorano per passione e quindi non sono troppo interessati ai soldi. Attenzione, però, alla vostra buona volontà che non deve essere sfruttata.

PESCI – In campo amoroso, i ricordi fanno male e quasi sempre alla fine dell’anno trovate una sorpresa nel bilancio sentimentale. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di evitare le discussioni soprattutto nelle giornate attorno a Natale. Se state cercando qualche soluzione nei rapporti di coppia, è meglio rimandare tutto al 2022. Magari in questa settimana potreste ricevere il regalo che fa per voi, avete bisogno di vivere emozioni vere. In campo professionale, è una settimana all’insegna della riflessione. Se qualcuno non ha fatto il suo dovere, partite subito all’attacco. I primi giorni del 2022 potreste ricevere qualche soddisfazione. Se ci sono dubbi, cercate di non farvi consumare dall’ansia.

