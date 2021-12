Oroscopo di Branko 20 dicembre: tanto relax e amore per questo lunedì

Ariete – Continuate così, stante andando alla grande. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte e vi stanno aspettando. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Trovate il tempo per l’esercizio fisico!

Toro – Il vostro morale è promettente per questo inizio settimana. Cercate di mantenerlo a lungo e quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Nel frattempo, la vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Gemelli – Buona notizia in vista per voi. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Cercate di scaricare lo stress accumulato nelle settimane.

Cancro – La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi, soprattutto fa male a chi vi vuole bene. Avete bisogno di essere più semplici e di stare attenti a ciò che dite per non urtare le sensibilità altrui. Cercare di abbandonare le abitudini del passato.

Leone – Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità per questo nuovo anno. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. Il vostro cervello, però, esige momenti di relax. Riposatevi nelle feste.

Vergine – Siete assertivi, testardi e spensierati al contempo, soprattutto nella giornata di oggi. Affronterete i compiti che vi attendono a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi. Esigete il dono della sintesi!

Bilancia – Oggi avete un dono speciale. La vostra leggerezza d’umore che vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma. Ma, soprattutto, trovate anche un momento per voi.

Scorpione – Dovrete prendere delle decisioni radicali in questa giornata o nei giorni a venire. Ci avete riflettuto per un certo periodo di tempo e ora è giunto il momento. Cancellate definitivamente le emozioni negative che vi impediscono di crescere.

Sagittario – Gli sforzi che avete compiuto ieri vi rendono di buon umore, siete contenti di voi stessi e sfruttate al meglio questo momento. Vi farebbe bene rallentare il ritmo delle attività domestiche. Cambiate le vostre priorità e riposate.

Capricorno – Oggi il mondo è dalla vostra parte. Il modo in cui vi ponete e in cui vi esprimete sono pieni di fascino. Se siete single è il momento di abbandonare la vostra tana. Si prospettano incontri interessanti.

Acquario – Siete voi i protagonisti oggi. arete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Siate solamente fiduciosi.

Pesci – Avere ragione non è la cosa più importante nella vita. Prendete tempo per pensare prima di parlare e non siate impulsivi. Dovete badare a non mostrarvi troppo intransigenti, solo perché volete procedere più velocemente. State attingendo alle vostre riserve di energia e riposate.

