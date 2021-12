mauro-icardi-vittima-di-un-incantesimo,-la-clamorosa-rivelazione-dell’influencer-argentino

Dall’Argentina arriva una clamorosa rivelazione sugli elementi che hanno generato la crisi coniugale tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Ecco cosa è emerso

Secondo quanto rivela il noto influencer Mariano De La Canal, considerato molto vicino alla soubrette argentina, il centravanti del Paris Saint Germain avrebbe subito un incantesimo

Agua de tanga è questo, secondo il noto influencer argentino Mariano De La Canal, il motivo per cui il centravanti del Paris Saint Germain Mauro Icardi si sarebbe invaghito della modella China Suarez mettendo a serio rischio il matrimonio con Wanda Nara.



Ma di che cosa si tratta? Stando sempre alle parole dell’influencer, considerato molto vicino e molto amico della soubrette e procuratore Wanda Nara, agua de tanga è un sortilegio, un incantesimo che sarebbe stato proponinato al calciatore per farlo invaghire della modella.

Mauro Icardi e l’agua de tanga

La vicenda come immaginabile è ben oltre la fake news e la bufala mediatica ma, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è la spiegazione prevalente che Mauro Icardi ha fornito a Wanda Nara per spiegare il suo incredibile comportamento. Spiegazione che peraltro Wanda avrebbe accettato come vera.

L’agua de tanga, lo dice il nome stesso tradotto in maniera letterale, non è altro che acqua di slip. Un composto, spiega De La Canal, ottenuto dopo aver fatto giacere gli slip dismessi in un liquido. Liquido che diventa un infuso e, sempre secondo Mariano, incantesimo e sortilegio.

Nello specifico China Suarez avrebbe fatto giacere in un ciotola con acquae i propri slip ed avrebbe, con una scusa, fatto bere il composto a Mauro Icardi. Il centravanti da allora si sarebbe innamorato perdutamente della modella.

Rientrando nella cronaca vera e propria appare invece evidente che tutta la vicenda del triangolo tra Mauro Icardi, Wanda Nara e China Suarez appare come una nemmeno troppo velata operazione di distrazione di massa per far scomparire dalle cronache le accuse di riciclaggio elevata ai danni della coppia. Ne vedremo e ne sentiremo ancora di belle.

