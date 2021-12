domenica-in:-tensione-in-studio-tra-mara-venier-e-sabrina-salerno

Domenica In: Sabrina Salerno è stata zittita dalla conduttrice Mara Venier nel corso del programma, mentre in studio si stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle.

Momenti di disagio nello studio di Domenica In: nel corso del programma, mentre si stava discutendo della finale di Ballando con le Stelle e dello scontro tra Selvaggia Lucarelli, Morgan e Mariotto, si è creata della tensione tra Mara Venier e Sabrina Salerno.

Ad un certo punto, Sabrina ha preso parola ma successivamente è stata zittita dalla conduttrice, palesemente irritata dalla cantante 53enne. L’episodio ha causato un certo imbarazzo tra i presenti e tra gli spettatori, infatti non sono mancati i commenti sui social network, in particolare Twitter.

Domenica In: Mara Venier zittisce Sabrina Salerno in studio

“Sono felice, ho fatto un bel percorso, ho messo tutto l’amore che potevo, più di così non potevo dare” stava spiegando Sabrina Salerno nello studio del programma trasmesso su Rai1. La cantante, però, non è riuscita a terminare il suo discorso in quanto è stata interrotta da Mara Venier, intenzionata a passare la parola ad Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Sabrina ha cercato di continuare: “Solo una cosa voglio dire…” ha iniziato, per poi essere nuovamente zittita dalla conduttrice, che ha espresso la sua volontà di sentire il parere di Arisa, dicendo a Sabrina che sarebbe tornata da lei in seguito. “Mi fai parlare dopo? Sicura?” ha domandato la cantante provocando Mara, che ha mostrato la sua irritazione.

“Visto che Arisa non ha aperto bocca, volevo sentire una parola se non ti dispiace! Se ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi” ha sentenziato la conduttrice alla fine. La discussione tra le due ha portato il resto degli ospiti a guardarsi intorno, titubanti. Mara ha cercato di smorzare la tensione con una risata, per poi dare spazio ad Arisa, mentre Sabrina è rimasta zittita.

Su Twitter sono arrivati i commenti da parte degli spettatori, che non hanno certamente gradito l’atteggiamento di Mara Venier. Alcuni dei commenti sono stati: “Mara imbarazzante che interrompe Sabrina perché deve parlare Arisa” oppure “Che cafona Mara”.

