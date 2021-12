bologna:-maxi-rissa-tra-giovani-in-zona-universitaria,-volano-sedie-e-pugni

Venerdì notte è scoppiata una violenta rissa tra giovani a Bologna, in via Zamboni. Il video sconvolgente fatto da un presente riprende i ragazzi mentre si colpiscono con sedie, pugni e calci.

Nella nottata di venerdì è scoppiata una maxi rissa tra dei giovani a Bologna, nella zona universitaria, in via Zamboni. Uno dei presenti ha ripreso l’accaduto in un video che mostra la violenza, apparentemente immotivata, tra diversi ragazzi che si colpiscono con sedie, pugni e calci.

Episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti ed allarmanti: anche a Paladina, nella notte di ieri, è scoppiata una rissa all’uscita della Discoteca Evolution a causa della quale sono deceduti due ragazzi di 21 e 24 anni.

Rissa a Bologna: il video raccapricciante fatto da un passante

Il video della maxi rissa scoppiata venerdì notte a Bologna è stato girato da un giovane presente in quel momento, che stava passando per via Zamboni. Il video è stato condiviso in svariate chat, per poi finire sul web. Secondo le ipotesi, i ragazzi avrebbero consumato una quantità eccessiva di alcol e la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi.

La rissa è iniziata con pugni e calci, davanti al locale Zambo 1088. Nel video, rintracciabile sul sito de La Repubblica, è presente un gruppo di ragazzi visibilmente agitati che cominciano a prendersi a pugni.

Successivamente, arriva un giovane con indosso una felpa scura e una sedia tra le mani, che usa per colpire un altro ragazzo di spalle, facendolo cadere per terra. In seguito, lo stesso ragazzo con la felpa scura ne colpisce un altro con la sedia e subito dopo viene attaccato violentemente a sua volta. Così la sedia cade dalle sue mani e finisce per terra insieme al giovane che lo ha colpito, a loro si aggiungono poi altri due ragazzi.

“Basta, basta!”, “L’ha ammazzato, chiama l’ambulanza” dicono le voci preoccupate che si sentono in sottofondo. Nel frattempo, nel video si vede volare un’altra sedia, seguita da colpi e pugni. Infine i giovani iniziano ad allontanarsi e la situazione sembra calmarsi mentre si vedono i gruppi che si riuniscono per discutere. Il tutto si è concluso con l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

The post Bologna: maxi rissa tra giovani in zona universitaria, volano sedie e pugni appeared first on Ck12 Giornale.