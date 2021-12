pierre-cosso,-anche-l’ex-fidanzato-di-sabrina-salerno-a-ballando

Sabrina Salerno e Samuel Peron finalisti di Ballando con le Stelle 2021, ma anche il suo ex fidanzato, l’attore francese Pierre Cosso ha partecipato al programma. Ecco quando.

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono una delle coppie finaliste di “Ballando con le Stelle 2021” e possibili vincitori, ma non tutti sanno che anche il suo ex fidanzato Pierre Cosso ha partecipato al programma di Milly Carlucci.

La cantante, nonostante i 53 anni, mostra sul suo profilo Instagram da più di 1 milione di follower, un fisico invidiabile e una bellezza senza tempo. Con circa 20 milioni di dischi venduti Salerno è tra le artiste italiane più famose in Europa.

Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968. Sua madre lavorava come infermiera dunque passava molto tempo fuori casa, per questo è stata cresciuta molto dai suoi nonni fino ai 14 anni. La showgirl è diventata famosa sul piccolo schermo grazie al produttore discografico Claudio Cecchetto che negli anni ’80 l’ha proiettata nel panorama europeo.

Salerno ha debuttato come cantante precisamente nel 1986, con il brano “Sexy Girl”, che divenne molto famoso non solo in Italia, ma anche in Germania e Australia, e diventò anche il jingle iniziale del Festivalbar. Nel 1991 debutta al Festiva di Sanremo con Jo Squillo con il brano “Siamo donne”.

Della sua vita privata, sappiamo che nei primi anni del suo debutto in tv ha avuto una relazione l’attore Pierre Cosso. I due si erano conosciuti perché Cosso era era un suo grande fan. Anche il cantante nel 2016 ha partecipato al programma di Rai1 “Ballando con le stelle”, in coppia con la ballerina professionista Maria Ermachkova. Salerno ha anche pubblicizzato il suo ex fidanzato su Twitter invitando i fan a votare per lui:

La showgirl si è sposata nel 2006 con l’imprenditore tessile Enrico Monti, con cui però era fidanzata già dal 1993. Da Monti ha avuto nel 2004 il figlio, Luca Maria Monti e tutta la famiglia vive in una villetta a Treviso.

La cantante ha raccontato di aver conosciuto suo marito per lavoro anche se lei in quel momento era già impegnato in un’altra relazione, mentre lui era sposato.

