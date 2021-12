Oroscopo di Paolo Fox 19 dicembre: amore, salute e lavoro di questa domenica

Ariete – Attenzione in amore, potrebbero esserci dei problemi per le coppie in crisi. Sul lavoro tenetevi lontani dalle provocazioni dei colleghi.

Toro – In amore sono previste sensazioni speciali. Sul lavoro potreste dover aiutare un parente che ha perso dei soldi. In ogni caso potrebbero nascere buone opportunità.

Gemelli – La Luna non è più nel vostro segno, ma avete voglia di parlare d’amore. Sul lavoro dovete pensare di più a voi stessi, comunque è facile superare le tensioni.

Cancro – Siete preoccupati per motivi di famiglia. Sul lavoro potrebbero arrivare risultati importanti nelle prossime settimane.

Leone – Siete in cerca di nuovi amore, anche se non siete del tutto convinti. Sul lavoro ci saranno buone novità in vista per il prossimo anno.

Vergine – In amore mantenete la calma, sabato è stata una giornata da dimenticare. Sul lavoro siete in fase di recupero, potete inoltre già pensare a nuovi progetti da attuare entro febbraio.

Bilancia – Attenti in amore: la giornata potrebbe portare le stesse tensioni della scorsa domenica. Sul lavoro sono probabili discussioni per soldi.

Scorpione – Ottime notizie in amore: oggi e domani Luna favorevole. Sul lavoro avete bisogno di riprendere quota, ma non temete, le buone occasioni si presentano anche senza particolari sollecitazioni.

Sagittario – La situazione in amore oggi sarà migliore di ieri. Sul lavoro evitate le situazioni stancanti e quelle che possono diventare problematiche.

Capricorno – Luna in opposizione, cercate di evitare conflitti in amore. Sul lavoro cercate di restare distaccati da ciò che vi infastidisce.

Acquario – In questo periodo potrebbe attrarvi una relazione trasgressiva. Limitate le spese.

Pesci – Periodo importante per l’amore: la Luna è in trigono. Sul lavoro ci sono ritardi nella firma di un accordo e devi decidere qualcosa di nuovo. Possibile anche un cambio di lavoro.

