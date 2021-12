“Miope e opaco, cosa sta venendo fuori adesso”. Maria Giovanna Maglie, bomba sul governo Draghi | Video

“Avevo nutrito delle grandi illusioni sui cambiamenti che avrebbe portato il nuovo governo, poi mi sono accorta che erano tali solo parzialmente”: Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha detto la sua sull’operato dell’esecutivo di Mario Draghi, nei confronti del quale non ha mai risparmiato critiche. “In questi giorni viene fuori fino in fondo tutta la miopia e l’opacità delle scelte che sono state fatte finora”, ha detto la giornalista.

Secondo la Maglie, il governo avrebbe sbagliato le sue mosse “non perché il vaccino non sia una strada da praticare, ma perché non era e non è l’unica strada da praticare”. Un’opinione ripetuta più volte anche, per esempio, dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Puntando solo su vaccino e green pass, insomma, l’esecutivo avrebbe spinto le persone ad adottare comportamenti imprudenti.

“Noi oggi siamo di fronte a una nuova variante che secondo molti importanti esperti, come Anthony Fauci, bucherebbe il vaccino“, ha proseguito l’ospite della Gentili, cercando di sottolineare l’importanza della questione. Questa nuova mutazione, tra l’altro, non solo sarebbe in grado di rendere inefficace il vaccino, ma sarebbe capace pure di eludere in gran parte l’immunità ottenuta con la malattia. Lo ha confermato l’ultimo report stilato dall’Imperial College di Londra, che ha studiato tutti i casi di Covid in Inghilterra nel periodo 29 novembre-11 dicembre di quest’anno.