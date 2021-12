Mauro Atturo e Dreaming the Future presentano GIANMARCO GRIDELLI in VICINI

Direzione Esecutiva Studio Sound

17 dicembre 2021 ore 2O.00 Teatro Ghione, Roma

In sostegno alla CaroAnto Amelio Onlus,

centro di sostegno per famiglie con diversamente abili

Un artista emergente e volti affermati per una sera vicini, nell’arte e nella solidarietà. Gianmarco Gridelli, cantautore romano, 18 primavere non ancora compiute, studia canto, pianoforte e chitarra da alcuni anni e si sta formando artisticamente al C.E.T. Scuola di alta specializzazione del M° Mogol. Venerdì 17 dicembre esordisce davanti al grande pubblico in una serata speciale al Teatro Ghione. Una prima volta accompagnata dalle persone che lo hanno visto crescere artisticamente.

Tanti, infatti, gli ospiti prestigiosi che hanno già confermato la loro presenza: personaggi della musica e dello spettacolo, senza trascurare alcuni campioni dello sport. L’appuntamento sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore de Il CaroAnto Amelio Onlus, organizzazione che si occupa di famiglie con bambini e ragazzi diversamente abili. Allo spettacolo, prodotto da Mauro Atturo e Dreaming the Future e affidato alla direzione esecutiva della Studio Sound di Leandro Iorio, parteciperanno, tra gli altri, Maria Grazia Cucinotta, il M° Adriano Pennino, Nello Daniele, Lorenzo Flaherty (voce fuori campo) e Nika Paris rivelazione di X Factor di quest’anno, che ha spopolato con il brano in francese “Tranquille (mon coeur)”.

Sul palco del Ghione non ci sarà solo la musica, ma anche una storia di amicizia, quella tra Gianmarco e Antoine, giovane, brillante pianista non vedente dell’associazione beneficiaria della raccolta fondi, che si esibirà insieme a lui. Gianmarco Gridelli ha al suo attivo già molte, prestigiose partecipazioni live e per due volte ha sfiorato il palco del Festival di Sanremo, arrivando alle finali dei casting. Da qualche anno scrive i suoi brani curandone sia i testi che le melodie. In programma alcuni suoi inediti e cover di brani di successo italiani e stranieri, con la partecipazione del corpo di ballo Ateneo Arte e Danza di Grottaferrata, diretto da Francesca Raponi, con la direzione artistica del M° Raffaele Paganini e le coreografie del M° Emilio Zavatta. Gianmarco sarà accompagnato dalla band Galileo composta da Dario Sgrò (tastiere), Fabio Pollastri (batteria), Andrea Casali (basso), Marco Giuliani (chitarra e voce) e il frontman Jordan Trey (chitarra e voce).

I membri dei Galileo vantano collaborazioni con artisti di livello come Virgil Donati, Kee Marcello. Alcuni di loro, tra i quali Mike Moran e Peter Straker, sono legati al mondo Queen.

“Il talento è un elemento che va coltivato e sostenuto. Credo che la musica, il cinema e il teatro siano potenti strumenti per portare all’attenzione del grande pubblico temi sociali rilevanti e trovare soluzioni. L’appuntamento con Gianmarco Gridelli al Teatro Ghione riflette questa filosofia, che mi ispira sia come imprenditore che come produttore artistico”, spiega l’imprenditore Mauro Atturo, Ceo della Problem Solving. Alla sua attività di manager aziendale di successo, Atturo affianca quella di produttore teatrale e musicale e coproduttore cinematografico.

“Ho conosciuto Gianmarco quasi per caso quando aveva solo nove anni, ma mostrava già un talento e una voglia di fare musica non comuni. Sin dalla sua prima esibizione mi ha subito colpito la sua capacità di esprimere emozione, sentimento e semplicità. Da allora lo ho seguito passo dopo passo, assistendo alla sua crescita musicale. È un artista nato e finché vorrà sarò al suo fianco”, racconta Leandro Iorio, fondatore e Direttore della Scuola di musica Studio Sound di Rocca di Papa.