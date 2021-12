Le Iene, la Gialappa’s Band lascerà lo show con Nicola Savino: l’ultima puntata

Le Iene, la Gialappa’s Band lascerà lo show televisivo su Italia1 il trio parteciperà allo show per l’ultima volta durante la puntata del 21 Dicembre 2021, il loro futuro sarà altrove e con loro andrà via anche Nicola Savino, il quale non è stato più confermato per il 2022.

Il trio della Gialappa’s Band è composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci hanno il loro contratto in scadenza a fine 2021, il loro contratto venne rinnovato nel 2020 dal colosso Mediaset per una stagione e mezzo.

L’addio della Gialappa’s Band è strettamente legato ad una questione di contratto con l’azienda, se ci fossero stati dei progetti alternativi questi sarebbero stati già comunicati al trio con la riconferma per la stagione 2022.

Purtropppo non è stato così, tutti si chiedono quali sono i progetti dello show su Italia1 e chi ci sarà alla conduzione, nei volti femminili che hanno collaborato con lo show ci sono: ELodie, Paola Enogu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morale, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Michela Giraud e Lodovica Comello.

Come ultimo volto femminile alla conduzione dello show avremo Ornella Vanoni prima delle feste natalizie, con il mancato rinnovo di Nicola Savino tutti si chiedono chi farà parte del restyling messo in atto su Italia1.

Le Iene, la Gialappa's Band non verrà riconfermata nel 2022 con loro c'è anche Nicola Savino

Tutti si chiedono chi farà parte del nuovo scenario per il programma televisivo in onda su Italia1, durante gli ultimi anni non era mai capitato che una trasmissione avesse cercato di rivoluzionare l’intero team durante una stagione.

Questo è accaduto solo in alcuni casi dove i programmi televisivi si sono rivelati dei flop, nel caso dello show di punta su Italia1, sembra che il Martedì abbia vinto la sfida contro il programma rivale Rai, Il Collegio.

Sembra che dopo la notizia dell’allontanamento per la Gialappa’s Band e Nicola Savino, molte reti abbiano cominciato a corteggiare il conduttore e il trio, proprio per riuscire a creare dei nuovi programmi dedicati e cercare di cavalcare la notorietà acquisita nello show di Italia1 su eventuali progetti futuri.

