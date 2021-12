lazio-genoa-3-1,-i-biancocelesti-ripartono:-tabellino-e-highlights

Lazio-Genoa, tabellino e highlights

Lazio-Genoa, tabellino e highlights

Lazio-Genoa, tabellino e highlights – Dopo un periodo di flessione, la Lazio di Maurizio Sarri riesce a risollevarsi con una netta vittoria contro il Genoa di Andriy Shevchenko, che a differenza dei biancocelesti non è riuscita ancora a trovare il giusto assetto per ripartire e allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarri questa volta è riuscita a far accelerare i suoi, con un netto cambio di passo che permette alla sua formazione di agganciare Juventus e Roma, dimostrando una netta superiorità rispetto alla squadra genovese. Shevchenko deve così digerire un’altra sconfitta, piegato dalle giocate di Pedro e Luis Alberto, che meglio degli uomini del Grifone sono riusciti a superare la difesa avversaria. La squadra di casa regola così il Genoa per 3-1, con la rete dell’ex Barcellona già nel primo tempo, per quanto la partita non sia altrettanto bella, e con i gol di Acerbi e Zaccagni a un quarto d’ora dal triplice fischio dell’arbitro Pairetto. Brutta la posizione, penultima in classifica, della squadra di Sheva, che in alcune fasi della gara ha anche provato a reagire, ma non riesce comunque a evitare di perdere. Il Grifone non riesce a svoltare in un momento delicato della stagione, dal momento che le rivali corrono, mentre nella maggior parte dei casi, anche contro la Lazio, i rossoblù non sono riusciti a incidere, soprattutto in attacco, dove Pandev e Destro non sono mai riusciti a ricevere palloni utili per poter mettere in difficoltà Acerbi e compagni. Le differenze si sono viste nella prestazione e nel risultato, perfettamente allineati per quanto si è visto in campo.

Potrebbe interessarti anche: Roma-Spezia 2-0: i giallorossi vincono soffrendo