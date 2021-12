Il 2021 è stato l’anno di Sangiovanni?

In un solo anno Sangiovanni è riuscito a imporsi come volto nuovo della musica pop e urban italiana. Il 2021 è stato davvero un anno incredibile per il vicentino Giovanni Pietro Damian, che a meno di vent’anni è già un re della scena nazionale.

Deve molto ad Amici, Sangiovanni. Durante il talent di Canale 5 si è fatto notare dal grande pubblico e ha lanciato i suoi primi singoli: “Lady“, “Tutta la notte” e “Hype”. E con questi pezzi è arrivato subito in cima alle classifiche. “Lady” è stato certificato come quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Di fatto è stato uno dei più grossi successi della stagione. Non male per un esordiente…

2021: l’anno meraviglioso di Sangiovanni

Ma Sangiovanni non si è fermato qui. Attivissimo sui social e onnipresente in televisione, il ragazzo ha conquistato un pubblico trasversale, pur senza organizzare alcun live (a causa della pandemia e del blocco concerti).

Il 14 maggio 2021 il ragazzo è poi uscito con il suo primo ep, pubblicato dalla storica Sugar Music. E anche l’ep si è piazzato al primo posto ed è diventato presto disco di platino. Su Spotify e Apple Music, il brano “Malibu“ è quello più ascoltato del 2021 in Italia. Ed è anche stato il video più cliccato su VEVO.

SEAT Music Awards e Sanremo

Ai SEAT Music Awards 2021 il cantante ha ricevuto quattro premi per i successi ottenuti nel corso dell’anno. Il 4 dicembre 2021, poi, è stata annunciata al TG1 la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Il giorno dopo Sangiovanni ha anche rivelato il nome del pezzo in gara: “Farfalle“. E intanto la rivista Billboard Italia gli dedica la copertina del suo numero di dicembre, incoronandolo re del 2021.

E non ci possono essere dubbi al riguardo, sul serio. Il giovane vicentino ha bruciato tutte le tappe e si è trasformato in una star di Instagram (dove conta un milione e mezzo di follower). Anche dal punto di vista sentimentale, per il cantante, l’anno è stato ottimo: ha conosciuto Giulia Stabile, sua collega (una ballerina) nella scuola di Amici, e l’ha conquistata. Ora i due fanno coppia fissa, e sembrano felici.

