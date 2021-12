La bella napoletana Federica Calemme ha vissuto momenti tragici: un evento che mai potrà dimenticare con la gente che cercava riparo

Da venerdì 17 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip c’è una nuova concorrente, Federica Calemme, originaria di Casalnuovo, vicino Napoli. In molti la ricordano in tv per essere stata tra le quattro professoresse del programma de L’Eredità di RaiUno.

Prima dell’esperienza nel quiz la bella 26enne con i tratti mediterranei nel 2017 è stata tra le trenta finaliste di Miss Italia e ottenuto la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni. Ha fatto anche parte del corpo bellerino del programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aldo Montano lascia il GF Vip: la reazione di Manuel Bortuzzo

Federica Calemme, quell’attentato in Spagna

Non si sa tantissimo sulla sua vita privata ma di certo è che fino all’estate 2020 era fidanzata con Mario Agliata, un dj napoletano, e con lui ha condiviso non solo momenti belli ma purtroppo anche un brutto evento, un noto fatto di cronaca.

Si trovavano insieme quando ci fu l’attentato alla Rambla di Barcellona. Furono anche travolti dalla folla che provò a mettersi in salvo.

“Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi“, raccontò all’AndKronos. Momenti infernali scoppiati improvvisamente dopo un mattinata passata in serenità per la coppia così come per le tante altre persone presenti che si sono trovati nel tragico evento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 21, Tommaso Zorzi contro il Grande Fratello: “Lo trovo becero”

Raccontò che si rifugiarono in un negozio così come fece tante altre persone: “Avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘me ne voglio andare’”.

The post Federica Calemme al GF Vip: “Io testimone di un grave attentato” appeared first on Ck12 Giornale.