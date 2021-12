Chi è Federica Calemme, new entry nella casa del GF Vip

Dato che il Grande Fratello VIP andrà in onda fino a primavera 2022, Signorini ha deciso di aprire la casa a nuovi concorrenti. Fra questi c’è la campana Federica Calemme. La conoscete? Modella e soubrette, classe 1996, Federica gode del titolo di VIP grazie a una partecipazione a Miss Italia e al ruolo di Professoressa ne L’Eredità, la trasmissione condotta da Flavio Insinna nel 2020.

Federica Calemme è nata e cresciuta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, non lontano da Casoria, il paese d’origine di Raffaella Fico, personaggio al cui look molti associano l’aspetto di Federica. La giovane Calemme è nata il quattro febbraio del 1996, ed è quindi un Acquario, ed è alta un metro e settanta. Si è fatta notare in tv con la sua bellezza mediterranea, prima con una partecipazione a Miss Italia (dove si è aggiudicata la fascia di di Miss Sorrisi e Canzoni), poi come ospite a Ciao Darwin e infine come valletta (o meglio, come Professoressa) ne L’Eredità, il quiz show di Rai 1. Per qualche puntata è apparsa anche in Stasera tutto è possibile, presentato da Stefano De Martino.

Federica Calemme, la nuova Raffaella Fico?

Da un po’ di anni Federica abita a Roma, ma appena può torna a Casalnuovo dai genitori. Pare che sia stato suo padre Salvatore a sostenere più di tutti la sua carriera di modella. Una carriera cominciata presto: a tredici anni.

Tempo fa, Federica si dichiarava fidanzata con Mario, un personaggio che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Non sappiamo se stanno ancora insieme, ma conosciamo un dettaglio importante della loro storia: hanno assistito da vicino alla tragedia dell’attentato del 17 agosto 2017 sulla Rambla di Barcellona. Federica e Mario si trovavano lì quando è avvenuta la strage e si sono salvati per miracolo.

Ora il volto della Calemme diventerà noto al grande pubblico. Con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, Federica punta a imporsi come nuova prima donna del reality, raccogliendo così l’eredità della Fico, che tanto le assomiglia, per storia e per aspetto.

Com’è arrivata al GF?

Sappiamo che la bella Federica è seguita dalla Benegas Management, agenzia di modelle che cura gli interessi di personaggi spesso collegati alla storia del Grande Fratello Vip, come Dayane Mello o Mariana Rodriguez.

Il profilo Instagram della giovane conta oltre centomila follower. Numeri destinati a salire. Si sa, quando si entra nella casa del GF almeno i numeri social sono destinati a impennarsi!

