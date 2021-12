bologna-juventus-0-2,-morata-e-cuadrado-in-gol:-tabellino-e-highlights

I bianconeri regolano la formazione di Mihajlovic. La squadra di casa non incide in avanti ed è fragile in difesa

Bologna-Juventus, tabellino e highlights – La Juventus porta a casa I tre punti dopo la trasferta allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la squadra di casa allenata da Sinisa Mihajlovic. I bianconeri non brillano, ma riescono senza troppa difficoltà a imporre la loro superiorità tecnica, complice la difesa poco mobile dei rossoblù, con le prestazioni soddisfacenti di Morata e Cuadrado, autori delle reti bianconere. L’attaccante spagnolo aveva sbloccato il risultato già al 6’ del primo tempo, mentre l’esterno colombiano è riuscito a cogliere una fortunosa deviazione calciando molto forte sul secondo palo al 69’ della ripresa. In avanti la squadra di casa non riesce invece quasi mai a rendersi pericolosa. I pochi interventi di Szczesny non sono stati particolarmente impegnativi, mentre il tanto gioco fatto nella metà campo non è riuscito poi a convertirsi in altrettanto gioco in attacco. Arnautovic isolato, Barrow poco preciso, la difesa bianconera guidata da Bonucci e De Ligt fa poca fatica nel trovare dopo pochi minuti le contromisure. In mezzo alla nebbia di Bologna la visibilità non è ottima, ma la Juventus riesce lo stesso a fare il suo gioco nella seconda metà di gara, quando si tratta di fatto di controllare il risultato, soprattutto sul 2-0, negli ultimi venti minuti di gioco. Nonostante le buone prestazioni mostrate nel corso della stagione, questa volta gli uomini di Mihajlovic si sono presto scoraggiati, di fatto non riuscendo più a incidere già dopo la metà dell’incontro. Questo successo in trasferta è invece un’ottima vittoria per la Juventus, che finora ha faticato a trovare continuità nei risultati, non solo con le grandi squadre. Un motivo in più per Allegri per sorridere, proprio prima delle feste natalizie, anche se la squadra dal punto di vista del gioco conserva ancora ampi margini di miglioramento.

Puoi seguire la Serie A su Twitter Bologna-Juventus 0-2: Tabellino e Highlights Reti: Morata 6’, Cuadrado 69’ Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Theate, Soumaoro, Medel, Hickey, Dominguez, Svanberg (Vignato 79’), De Silvestri (Skov Olsen 46’), Barrow (Sansone 79’), Soriano, Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic Juventus (4-3-3): Szczesny, Pellegrini (Alex Sandro 61’), De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Rabiot, Arthur (Locatelli 61’), McKennie (Bentancur 72’), Bernardeschi, Kean (Kulusevski 71’), Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri Arbitro: Daniele Orsato Ammoniti: Dominguez, McKennie Espulsi: – Highlights QUI

