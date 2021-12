Bianca Gascoigne, chi è la madre Sheryl: famosa più della figlia

La ballerina di Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne, oggi affronta la finale, chi è la madre Sheryl: famosa più della figlia.

Prontissima per la finale di questa sera Bianca Gascoigne, la bellissima figlia adottiva dell’ex calciatore Paul Gascoigne, la cui mamma è Sheryl Failes, ex moglie dell’ex Lazio. La giovane modella sarà in gara con il partner artistico Simone Di Pasquale, dopo essere stata ripescata nell’ultima puntata.

La ragazza ha anche una madre molto famosa e non solo il suo papà adottivo, ricordato anche per le scorribande fuori dal campo di calcio. Sheryl Gascoigne (nata Failes) è infatti un’autrice televisiva di successo nel Regno Unito ed è anche personaggio televisivo molto amato dal pubblico.

Leggi anche -> Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore: chi è, carriera e curiosità

La sua carriera televisiva include un ruolo da conduttrice in Loose Women di ITV1 ed è apparsa come concorrente nella decima serie della versione britannica di I’m a Celebrity … Get Me Out of Here! Lei e Gascoigne, dopo essersi conosciuti intorno al 1990, si sono sposati a Hatfield, nell’Hertfordshire, nel luglio 1996.

Leggi anche -> Bianca Gascoigne single: l’indizio social e il suo ex fidanzato

Cosa sapere su Sheryl Failes, la mamma della bellissima Bianca Gascoigne

Si trattò di un matrimonio estremamente turbolento e di breve durata, quello tra i due: terminò con un divorzio nell’agosto 1998. Paul Gascoigne, raccontano le cronache del periodo, aveva avuto difficoltà con l’alcolismo ed era stato offensivo nei confronti di sua moglie. In un’intervista del luglio 1994 con un giornale domenicale, Paul Gascoigne ammise di aver picchiato Sheryl regolarmente per due anni.

In seguito al divorzio, Sheryl Failes divenne poi simbolo della lotta contro la violenza domestica. Nel 2009 ha pubblicato un libro, Stronger: My Life Surviving Gazza, un resoconto autobiografico del suo matrimonio con Gascoigne in cui affermava il suo comportamento violento nei suoi confronti. Il libro era stato una vera e propria risposta alle parole dell’ex calciatore sulla loro relazione, che all’epoca aveva riempito i tabloid inglesi.

La donna, che ha vinto anche una causa per diffamazione contro un giornale che la accusava di aver lanciato accuse ingiuste all’ex marito, ha due figli, Bianca e Mason, dal suo matrimonio con Colin Kyle, e un figlio, Regan, dal suo matrimonio con Paul Gascoigne. Il calciatore, in seguito, ha adottato i due figli di Sheryl dal suo primo matrimonio e hanno preso il suo cognome.

The post Bianca Gascoigne, chi è la madre Sheryl: famosa più della figlia appeared first on Ck12 Giornale.