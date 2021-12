arisa-e-vito-coppola,-amore-a-ballando-con-le-stelle?-“se-son-rose…”

Arisa e Vito Coppola è la coppia di Ballando con le Stelle grande favorita per la vittoria finale dello show del sabato sera di Rai1.

Arisa e Vito Coppola saranno una dei concorrenti in gara per la finale del programma di “Ballando con le Stelle“. Insieme la coppia cercherà di conquistare la coppa nell’ultima puntata di oggi, sabato 18 dicembre.

Arisa e Vito Coppola in questi mesi di intenso lavoro, hanno formato una coppia molto stabile e anche apprezzata dai fan. Già dal primo momento Arisa e Vito hanno mostrato una grande intesa che ha lasciato il pubblico a bocca aperta nel momento del bacio finale durante una coreografia.

La cantante, nonostante riprenda molto spesso il ballerino nelle sue foto sul suo profilo Instagram, ha affermato che è solo un suo grande amico, ma non esclude che possa nascere qualcosa di più. Lui però è molto più giovane di lei, Arisa infatti ha 39 anni e lui ne ha 29, ma lei sottolinea che l’amore non ha età e “Se son rose..”, ha detto Rosalba Pippa in un’intervista.

Non esclude quindi di potersi innamorare di nuovo dopo la storia andata male con i suo ex ragazzo Andrea Di Carlo. Poi afferma di essere una persona che mette tutta sé stessa in una relazione, e molte volte ha sofferto per questo. In questo periodo però sente di essere davvero tranquilla e di sentirsi viva come mai successo nella sua vita.

Un suo desiderio ora è portare la sua musica oltre il piccolo schermo e le radio, e suonare nelle discoteche. Poi ha anche affermato di aver ritrovato una certa serenità rispetto alle forme fisiche del suo corpo, tanto da accettare se uqlcuno le chiedesse di fare un film “provocante”.

