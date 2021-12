anastasia-kuzmina:-che-fine-ha-fatto-andres-gil,-ex-partner-a-ballando

Anastasia Kuzmina è la ballerina professionista che ha accompagnato Andres Gil nell’esperienza di Ballando con le Stelle. Ecco cosa fa oggi l’attore.

Andres Gil è un attore argentino noto per essere stato il vincitore del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle“. Gil ha partecipato anche a svariati fiction italiane come “Don Matteo” e “Che Dio ci aiuti” tra il 2014 e il 2017.

Andrés Gil è nato a San Isidro nella provincia di Buenos Aires il 27 gennaio del 1990. Andrés ha iniziato la sua carriera di attore nel 2007, quando è stato scelto per il ruolo di Bruno Molina nella soap opera per ragazzi “Il mondo di Patty” o in spagnolo “Patito Feo”.

Con questo programma l’attore ha conquistato molta popolarità sia in Spagna che in Italia e si è fatto conoscere a livello internazionale su Disney Channel , contribuendo alla formazione del gruppo musicale “Los Skratch” derivato dalla stessa serie. Nel 2009 ha interpretato il ruolo di Ivo nella telenovela “Consentidos“, dove ha recitato insieme a Natalie Pérez e Micaela Riera.

Nel gennaio 2012 Gil ha partecipato all’ottava stagione del reality show “Ballando con le Stelle” in onda su Rai 1 , dove è stato in coppia con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina, riuscendo a diventare i campioni dello show. Successivamente sono tornati a partecipare all’edizione dei campioni intitolata “Ballando con te“, dove hanno ottenuto il terzo posto.

Nel settembre 2012 ha partecipato con la ballerina, alla prima stagione di “Pechino Express” in onda su Rai 2 , nella quale si è classificato secondo. Nel 2013 ha esordito al cinema con Giancarlo Giannini, Jordi Mollà , Martina Stella e Monica Scattini il film “Dimmi di sì” diretto da Rosario Errico. 4

A partire dal 2014, Gil ha iniziato a lavorare come attore nelle fiction “Don Matteo”, dove ha interpretato Tomás Martínez. Mentre nella serie tv “Che Dio ci aiuti“, ha interpretato il ruolo di Carlo Romero. Nel 2015 ha fatto parte del cast principale del film “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente” diretto da Daniele Luchetti in cui interpretava il ruolo di Padre Pepe.

Nel 2017, è tornato a lavorare in Argentina, facendo un’apparizione speciale come Damián nella telenovela “Las Estrellas”. L’attore ha partecipato da ospite nella telenovelas argentina “Mi hermano es un clon” e nel 2020, è stato chiamato a far parte del cast principale della telenovela “Separadas“ , dove ha avuto il ruolo di Andrés Saavedra, l’amante di Carolina Fernández, interpretata da Gimena Accardi, tuttavia, la fiction è stata cancellata, poiché non potevano continuare a registrare a causa della pandemia di Covid-19 .

