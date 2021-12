aldo-montano-lascia-il-gf-vip:-la-reazione-di-manuel-bortuzzo

GF Vip. Aldo Montano ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà: l’ex schermidore ha dato l’addio al suo amico Manuel Bortuzzo, il quale non è riuscito a trattenere le sue emozioni.

Aldo Montano ha preso la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, evitando così il prolungamento. L’ex schermidore ha annunciato la sua scelta ad Alfonso Signorini e agli spettatori.

Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, che nel corso dell’esperienza hanno stretto un forte legame con Aldo, non hanno potuto fare a meno di piangere per la scelta dell’amico. Nel frattempo, Soleil Sorge e Jessica Selassié sono tornare nella casa senza Aldo.

Aldo Montano: l’addio alla casa del Grande Fratello Vip

Dopo la decisione di Aldo Montano, Alfonso Signorini ha detto a Manuel Bortuzzo di entrare nella Mistery Room: una volta arrivato, si è ritrovato faccia a faccia con Aldo che ha affermato di voler uscire dal GF Vip.

In realtà, i concorrenti ed il pubblico si aspettavano già questo annuncio da parte di Aldo (il quale si era mostrato intenzionato a lasciare la casa) ma, nonostante ciò, per Manuel non è stato semplice salutare il suo amico e il nuotatore non ha potuto fare a meno di piangere in diretta.

“Lo sapevamo, te sei forte! La ragione per restare qua ce l’hai” ha esclamato Aldo abbracciando Manuel. “Lo sai, ci siamo parlati, la mia esperienza finisce qua. Sei meraviglioso, sei speciale” ha detto infine all’amico, che è riuscito a rispondere solo con un “grazie”, preso dalle emozioni.

Successivamente, hanno fatto ingresso nella Mistery Room gli altri due concorrenti con cui Aldo ha instaurato un legame speciale: Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, con la quale aveva già stretto amicizia anni fa. Il rapporto tra Aldo, Manuel e Gianmaria invece si è sviluppato nel corso del reality show.

Aldo Montano è stato molto apprezzato durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà: l’ex schermidore non ha mai fatto sceneggiate con gli altri partecipanti, mantenendo un comportamento pulito e stabile. Anche il pubblico sperava in un cambio di idea e in un proseguimento nel reality. “Forza, che Aldo è sempre qua”” ha sentenziato Signorini, nel tentativo di rassicurare i suoi amici.

The post Aldo Montano lascia il GF Vip: la reazione di Manuel Bortuzzo appeared first on Ck12 Giornale.