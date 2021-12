Vision Group acquista la catena VistaSì da Essillux: nel pacchetto anche 75 negozi Grand Vision in Italia

EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l’insegna VisionOttica, annunciano la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione da parte di Vision Group della catena VistaSì. Il pacchetto include il brand e tutti i 99 negozi, oltre a 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell’ambito dell’acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

“Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, che ci consentirà di sviluppare ulteriormente in tutta Italia il network VisionOttica” ha dichiarato Marco Procacciante, ceo di Vision Group. “Vogliamo diventare il punto di riferimento per le esigenze visive delle famiglie, grazie a ottici ed optometristi di elevata professionalità e centri ottici moderni. Un ringraziamento particolare va ad Arcadia SGR per averci supportato in questi anni con un solido percorso di crescita”.

Il presidente di Vision Group: “Così completiamo lo sviluppo strategico”

L’accordo tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita. “Questa operazione ci porta a completare il percorso di sviluppo strategico condiviso con Arcadia al momento del suo investimento” ha affermato Guido Belli, presidente di Vision Group e presidente di Arcadia SGR. “Nel corso di questi anni il gruppo cresciuta differenziandosi dalle altre catene nazionali puntando su professionalità e servizi esclusivi. L’obiettivo è i suoi centri ottici siano riconosciuti come luoghi in cui si offrono soluzioni ottiche di qualità e personalizzate. Oltre che come negozi orientati all’accessorio di moda”.

L’implementazione dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group è soggetta all’approvazione della Commissione Europea, nell’ambito dei rimedi concordati. La conclusione dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2022. Mediobanca e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari di Essilorluxottica e GrandVision, Sullivan & Cromwell LLP come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust e Deloitte come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale. Vision Group è invece stato assistito da CapM Advisors, che ha agito in qualità di advisor finanziario e ADVANT Nctm, come consulente legale. Deloitte e Fineurop Soditic hanno realizzato la due diligence e fornito supporto per l’operazione.

L’articolo Vision Group acquista la catena VistaSì da Essillux: nel pacchetto anche 75 negozi Grand Vision in Italia è tratto da Forbes Italia.