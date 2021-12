uomini-e-donne,-la-scelta-di-roberta-giusti:-ecco-chi-ha-scelto

Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto Samuele nel programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5, sembra che la tronista non abbia avuto alcun ripensamento, durante le registrazioni del programma sembra che la sua scelta fosse in alto mare.

Sembra che ci sia stato qualcosa che abbia spinto la tronista verso Samuele Carniani, al tempo stesso Luca Salatino non è stato scelto, sembra che ci siano state diverse incomprensioni che hanno spinto la tronista a scegliere una persona più “affidabile”.

Con Samuele non ci sono state difficoltà, infatti gli scontri sono stati minimi e il percorso più lineare e sicuro sembra che abbia avuto la meglio, la scelta di Roberta Giusti è stato Samuele.

Il pubblico è rimasto senza parole nel momento in cui la tronista ha effettuato la sua scelta, molti telespettatori del programma in onda su Canale 5 erano sicuri che la tronista avrebbe scelto Luca.

Mentre Giulia de Lellis, aveva indovinato le intenzioni della tronista, tramite le esterne ha potuto constatare che la tronista aveva molto più affiatamento con Samuele rispetto all’esterna con Luca.

Samuele si è dimostrato saggio a credere sino in fondo, per poi donare il meglio della sua simpatia per la tronista.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e donne, Ciprian confessa: “Quella notte ho smesso di ragionare…”

Uomini e Donne, Roberta Giusti ha scelto Samuele per lei è bellissimo, sensibile, educato e dolce

Il ragazzo ha riempito di attenzioni la tronista per poi averle dato sempre certezze e sicurezze delle quali la tronista aveva bisogno durante questo periodo di “burrasca”. Inoltre Samuele è sempre stato presente per Roberta, lasciò lo studio in preda ad una crisi ma non ha mai avuto l’impulsività di Luca.

In molti pensano che il percorso con Luca sarebbe stato molto più difficile al di fuori del programma televisivo, proprio perché sia Roberta che Luca hanno due caratteri forti che li hanno sempre portati a scontrarsi, anche in esterna.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, Gloria si fa subito notare: chi è la nuova dama

Altri pensano che gli scontri sarebbero finiti al di fuori delle telecamere, senza Samuele avrebbero avuto l’opportunità di vivere la quotidianità e sperimentare il loro lato abitudinario.

Nessuno è riuscito ad indovinare il motivo per il quale la tronista ha scelto Samuele e non Luca, molto probabilmente in Samuele avrà ritrovato un uomo stabile e sereno.

The post Uomini e Donne, la scelta di Roberta Giusti: ecco chi ha scelto appeared first on Ck12 Giornale.