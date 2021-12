The Voice Senior, chi è Fabrizio Fierro

Fabrizio Fierro a The Voice Senior: ha un cognome importante perché è figlio d’arte: scopriamo di più su di lui

Fierro è un cognome che a Napoli dice subito qualcosa, ma non solo. La Fierro’s band fu creata dal maestro Aurelio Fierro e ora è guidata dal figlio Fabrizio.

Questa serà salirà sul palco di The Voice Senior e sulla pagina Facebook ha consigliato di guardare la trasmissione stasera perché potrebbe esserci una sorpresa. Non solo il figlio ma c’è anche il nipote del grande artista napoletano nella band, Aurelio Junior.

Aurelio Fierro nacque a Montella, in Irpinia, nel 1923. In giro per il mondo ha portato le sue canzoni e le interpretazioni di quelle classiche napoletane. Una passione senza limiti per la musica che alla fine degli anni ’50 lo portarono a lasciare gli studi di ingegneria per dedicarsi alle sette e più note.

Fabrizio Fierro: “La musica napoletana va verso il rap”

Oggi il compito spetta a figlio e nipote perché anche loro hanno loro hanno avuto tournée in tutto il mondo. Ma la capitale del pianeta musicale dei Fierro resta piazza Santa Maria la Nova, uno dei luoghi più antichi della città dove c’è il loro locale ‘a Canzuncella, punto di riferimento. Un segno del destino, un posto privilegiato per la musica visto che in quella stessa strada è cresciuto anche Pino Daniele, dove ha scritto i primi pezzi.

Fabrizio è cresciuto e vive nella musica. Può e sa dare un giudizio su di essa e in particolare sulla napoletana. In occasione di un’intervsita rilasciata a ilbrigantesite, disse che ha notato “una brusca sterzata verso il rap e similari”. Pur senza disprezzare chi preferisce esprimersi con questo genere, non rientra nella musica napoletana.

