Oroscopo di Branko weekend 18 e 19 dicembre: ecco come sarà questo fine settimana

Ariete – Secondo l’oroscopo del weekend sabato sarà una buona giornata, illuminata da una splendida Luna: dovresti puntare sulla prima parte del fine settimana! Domenica, purtroppo, potrebbero nascere disagi o tensioni nel rapporto di coppia e occorrerà particolare prudenza.

Toro – Il weekend sarà molto promettente, proprio come lo è stata tutta la settimana. Certo, non rivoluzionerà la tua esistenza, ma comincerai a vedere i segnali del nuovo anno. UN 2022 di grande forza che ti fornirà risorse importanti, momenti di fortuna sfacciata e tanto spazio per fare scelte coraggiose in amore.

Gemelli – Sabato sarà una giornata piena di energia e vitalità, grazie alla presenza della Luna nel segno. Domenica mattina la signora bianca dello zodiaco ti saluterà per spostarsi in Cancro, ma non sarà in ogni caso un giorno negativo. Nelle prossime 48 ore potrai fare grandi cose, ma fai attenzione alle spese!

Cancro – Come indica l’oroscopo del weekend ti aspettano 48 ore di recupero notevole. Sabato sarà una giornata gradevole, ,ma il meglio arriverà domenica, quando la Luna entrerà nel tuo spazio zodiacale. Sarà una giornata utile per verificare ciò che provi nei confronti del partner, per rinverdire un sentimento o anche solo svagarti un po’, dopo alcune giornate stressanti.

Leone – Il fine settimana sarà di bel recupero. Hai passato una parte centrale della settimana piuttosto sottotono, ma nelle prossime 48 ore avrai modo di riprendere quota. Sappiamo bene che tu sei un tipo forte e autonomo, ma dovresti cominciare a contare anche sulle persone vicine. D’ora in poi l’amore migliorerà di gran lunga e i mesi primaverili potrebbero perfino portare novità entusiasmanti per alcune coppie!

Vergine – Il weekend comincerà in maniera un po’ fiacca, ma migliorerà domenica. Perciò, se hai faccende complicati da affrontare, ti converrà rimandarle all’ultimo giorno della settimana e nel frattempo non porti tante domande! Tieni duro, anche se in amore ci sono ancora molti problemi da risolvere. La prossima settimana potrebbe riservarti qualche piacevole sorpresa.

Bilancia – Secondo l’oroscopo del weekend sabato si preannuncia un giorno molto interessante in cui avrai energia e una buona vitalità. Domenica, purtroppo, sarà una giornata un po’ sottotono o nervosa: meglio puntare sulla prima parte del fine settimana, se dovrai risolvere qualche problema. Del resto, stai attraversando un periodo contraddistinto da repentini sbalzi di umore, da forti alti e bassi.

Scorpione – Sabato sarà una giornata buona, utile e fare programmi interessanti per domenica. Se da tempo hai bisogno di schiarirti le idee riguardo l’amore, il tuo futuro, è probabile che durante questo fine settimana cominceranno ad arrivare le prime risposte. $8 ore importanti per recuperare e per fare nuove conoscenze.

Sagittario – Sabato la Luna in opposizione ti renderà ancora un po’ nervoso e pensieroso. Anche se al momento non vedi grandi risultati, non mollare i tuoi progetti! Il 2022 ti ripagherà di tutto lo sforzo compiuto, soprattutto in primavera! Sari uno dei segni più forti. Nel frattempo, sii prudente e non riversare la tensione nervosa nel rapporto di coppia. Domenica più tranquilla.

Capricorno – Come prevede l’oroscopo del weekend tra sabato e domenica dovresti fermarti e concederti una meritata pausa, dopo una settimana molto indaffarata. Stai facendo molte cose, ci sono novità interessanti in ballo, ma nelle prossime ore potrebbe affiorare un po’ di stanchezza o di agitazione in più, specie domenica con la Luna opposta.

Acquario – Questo fine settimana sarà davvero importante e ti permetterà di recuperare energia, forma fisica e perfino l’amore. Tra sabato e domenica riuscirai a sentirti meglio, dopo una settimana particolarmente pesante, sotto ogni punto di vista. Ti aspettano momenti piacevoli, rigeneranti insieme a chi ami, incontri fortunati.

Pesci – Il fine settimana sarà diviso a metà. sabato si profila un giorno piuttosto incerto, caratterizzato da molti dubbi, mentre domenica una magnifica Luna ti restituirà il buonumore. Approfittane, per cominciare a pensare al tuo futuro con più speranza,. Lasciati solleticare dall’ide ache d’ora in poi potrai avere una vita più serena e gioiosa.

