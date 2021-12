Oroscopo di Branko 18 dicembre: sabato spettacolare, ecco per chi

Ariete – Fate bene a seguire il vostro intuito, cercate però di non mettere tutto in discussione. Meglio fare delle pause e dei passi indietro per tenere a bada il nervosismo!

Toro – Le opportunità non vi mancano, favoriti i nuovi contatti. Occhio al freddo, però: copritevi di più e fate sport!

Gemelli – Cercate di ascoltare di più il vostro intuito, perché oggi non vi deluderà. Cercate di fare le domande giuste e di cambiare le abitudini alimentari per raggiungere un equilibrio. Momento giusto per iniziare la dieta e consumare prodotti freschi!

Cancro – Cercate di non discutere oggi, avete meglio da fare: pensate a mantenere in piedi il giusto equilibrio, non lavorate troppo!

Leone – Occhio alle discussioni con il partner, meglio affrontare tutto con delicatezza. Gli sforzi ora verranno ricompensati, ma meglio concedersi un momento di relax assoluto!

Vergine – Oggi difficilmente riuscirete a concentrarvi perché le discussioni sono dietro l’angolo: tenete a bada i vostri impulsi e prendetevi un giorno di riposo, vi farà solo che bene!

Bilancia – Oggi siete gentili e questo vi porterà fortuna perché tutto vi verrà restituito, ve lo meritate. Le conversazioni saranno positive e le energie non vi mancheranno!

Scorpione – Cercate di trovare un equilibrio tra sogni e realtà, ora è arrivato il momento di agire. Cercate di stare attenti agli sforzi fisici perché vi causano dolori, ma non rinunciate allo sport!

Sagittario – Bene, oggi la giornata sarà positiva e gli incontri favoriti. Bisogna, però, cercare un equilibrio tra mente e corpo: ascoltate di più il vostro corpo!

Capricorno – Bisogna stare con i piedi per terra per evitare errori con gravi conseguenze. Siete stanchi, ma adesso bisogna divertirsi!

Acquario – Ora bisogna concentrarsi su quello che è veramente importante per voi: non dovete più avere paura. Siete ottimisti, la vostra creatività è in crescita e il buon umore contagia chi vi sta attorno!

Pesci – Bisogna prendere le distanze dai progetti rischiosi, cercate di non distogliere lo sguardo e di non perdere di vista il vostro obiettivo. Siete stanchi, avete troppe preoccupazioni: bisogna allentare le tensioni e fare un po’ di sano sport!

