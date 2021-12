martufello,-la-moglie-liuba:-“ecco-chi-era-prima-di-sposarmi”

Fabrizio Marturani, in arte Martufello, è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Si sa molto della sua vita pubblica ma molto poco, quasi nulla, della sua vita privata: ecco chi è la moglie

La coppia si è conosciuta in maniera davvero singolare nell’estate del 2000. Ecco l’evoluzione della loro storia d’amore.

Il comico e attore teatrale di Sezze, centro di 23.000 abitanti in Provincia di Latina, 70 anni il prossimo 21 dicembre, è noto per aver interpretato personaggi di grande impatto mediatico negli anni a cavallo tra il 1980 ed il 2011.

Restano famose le sue imitazioni di personaggi della politica e della televisione con la Compagnia del Bagaglino diretta da Pierfrancesco Pingitore ed attiva fino al 2011 in spettacoli come Biberon, Cocco, Crème Caramel, Saluti e baci ed in spettacoli di grande audience come Beato tra le donne.

Come ama ripetere, a dispetto della condivisione professionale come grandi dive dello spettacolo come Pamela Prati, Valeria Marini, Edwige Fenech e Carmen Russo, Martufello ha avuto solo tre donne nella sua vita.

Le tre donne della vita di Martufello

La mamma, scomparsa da poco, che ha rappresentato un punto di riferimento decisivo soprattutto in termini di sostegno ed incoraggiamento per una professione complicata come quella intrapresa da Martufello.

La prima moglie, Isabella Biagini, morta nel 2018 all’età di 75 e con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore durata 4 anni.

E soprattutto la seconda e attuale moglie, la signora ucraina Liuba consociuta, come detto, in modo davvero particolare. Liuba nel 2000 viene assunta come collaboratrice domestica da Martufello ma ben presto il rapporto di lavoro evolve in qualcosa di diverso.

“Mi guarda come mi guardava mia madre” ha raccontato a Barbara D’Urso in una recente intervista a Domenica Live il comico setino. I due dopo un periodo di fidanzamento si sono sposati nella sede del Comune di Sezze, “Sono divorziato e non posso risposarmi in Chiesa”. Un matrimonio arrivato poco prima della scomparsa della Mamma di Fabrizio, ma con la completa e totale benedizione della donna per la felicità della coppia.

