Caduta libera, Nicolò Scalfi supera ogni record: ecco quanto ha vinto

Ennesima vittoria per Nicolò Scalfi a Caduta Libera, nel primo appuntamento dello speciale “Campionissimi”. Considerando tutte le puntate del game show in cui ha partecipato, si è portato a casa una somma da record.

Nicolò Scalfi, tra i concorrenti più attesi di Caduta libera – Campionissimi, non ha deluso le aspettative. Nella prima delle quattro puntate speciali natalizie del game show condotto da Gerry Scotti, il giovane bresciano ha confermato il suo enorme talento portandosi per l’ennesima volta a casa il montepremi finale.

Oggi 23enne, Nicolò era diventato campione di Caduta Libera quando aveva 20 anni, confermandosi per ben 88 puntate caratterizzate da oltre 600 sfide. Alla fine dell’incredibile avventura aveva vinto un totale di 727mila euro. Attualmente il ragazzo studia all’università e lavora come cronista sportivo per un giornale di Brescia.

Caduta libera – Campionissimi, la vincita da record di Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi è entrato in studio acclamato da tutto il pubblico presente in studio. Gerry Scotti ha mostrato il Best of del giovane campione, il quale ha poi iniziato la sua scalata verso il montepremi, che all’inizio delle puntate ammonta a 500mila euro.

Prima di approdare alla sfida finale ha battuto tutti i campioni del passato chiamati ad affrontarlo, oltre ai due vip outsider Veronica Gentili e Alvin. I concorrenti sono stati Silvio Modesti, Diego Maraldi, Monica De Lisio, Ginevra Gori, Edoardo Riva, Stefania Conzato, Benedetto Arrù e Alessandra Ciafrè.

Arrivato poi all’ultima scalata, I dieci passi, Nicolò Scalfi è riuscito a trovare le dieci risposte esatte portandosi a casa un montepremi finale di 85mila euro. Aggiunti alle vincite del passato nella trasmissione, il giovane bresciano è salito così a quota 812mila euro complessivi vinti. Un vero e proprio record per Caduta libera.

