alvin,-che-fine-ha-fatto-il-conduttore-televisivo:-vero-nome-e-carriera

Alvin, il conduttore televisivo nasce a Rho il 18 Ottobre 1977, il suo vero nome è Alberto Bonato, nasce come conduttore radiofonico, per poi diventare un conduttore telvisivo. Il suo esordio avviene nel 1998 su Disney Channel, mentre nel 2000 condurrà su Italia 1 il programma Speed.

L’anno successivo sarà la volta del programma musicale Rapido, sempre su Italia 1, mentre durante l’estate del 2021 condurrà un programma musicale su La7, intitolato Fluido.

Nel Settembre dello stesso anno tornerà nuovamente su Italia1 per condurre la trasmissione televisiva Amaral Mosquito, una sorta di programma sulle news girato a bordo di un tram a Roma.

Mentre nel 2002 condurrà Top of The Pops su Rai2, ogni settimana a Londra proprio negli studi del brand televisivo intervistava diversi artisti internazionali prima che salissero sul palco per esibirsi.

Nel 2003 condurrà con Ilary Blasi il tour targato Top of the Pops in giro per diverse piazze italiane, mentre a Settembre dello stesso anno condurrà CD: Live su Rai2 con le Kris & Kris come inviate direttamente da Londra.

Nel 2004 il conduttore televisivo parteciperà ad una serie tv intitolata Diritto di Difesa, andata in onda su Rai2, questa sarà una delle prime esperienze come attore.

Alvin, il conduttore televisivo di Top of The Pops che fine ha fatto

Nel 2005 condurrà il Cornetto Free Music Live sulla rete All Music, sempre nella stessa rete televisiva condurrà nel 2006 un programma musicale dal vivo conducendo direttamente dall’Alcatraz di Milano, il programma si intitolava Bi-Live.

L’8 Settembre 2007 si sposa con Kali Wilkes la sua dolce metà conosciuta nel 2004, dall’amore tra i due nasceranno due figli, sono Tommee nato nel 2009 e Ariel nata nel 2013.

Nel 2016 conduce il game show Bing the Noise in onda su Italia1, il successo del programma porterà il conduttore televisivo ad essere riconfermato per una seconda edizione nella stagione televisiva a Maggio del 2017, mentre nel 2019 verrà scelto per la conduzione dell’edizione italiana degli Eurogames con Ilary Blasi.

Il conduttore televisivo ha creato una attività di produzione musicale, in alcuni casi si è cimentato anche nella creazione di gingle e musica, i suoi pseudonimi sono stati Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man.

Durante la sua carriera da conduttore radiofonico ha collaborato con diverse radio come Radio Italia Network, Radio Milano Uno, Radio 105 e R101.

