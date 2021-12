Addio alla donna più longeva del Lazio: è morta Anna Noce

Il Lazio dice addio alla donna più longeva dell’intera regione: Anna Noce si è spenta a Torrice all’età di 110 anni. Il cordoglio del sindaco e di tutti i suoi concittadini.

Solo venti giorni fa aveva tagliato il traguardo dei 110 anni di età, ricevendo per lo speciale avvenimento una targa da Alfonso Santangeli, il primo cittadino di Torrice, in provincia di Frosinone. Anna Noce, l’anziana più longeva di tutto il Lazio, è morta lasciando in lutto i suoi cari e tutti i compaesani, dopo una lunga vita dedicata alla casa e agli affetti.

L’ultracentenaria era amata da tutti. Veniva descritta come una donna semplice, sempre sorridente, ottimista e lucida fino alla fine, come se la sua età non le fosse pesata. Per diversi anni ha vissuto in Canada, come si apprende da Ciociara Oggi, per poi tornare nella sua Torrice, a cui è sempre rimasta legata. La famiglia di Anna Noce è particolarmente longeva: la figlia ha da poco festeggiato in splendida forma le sue 92 primavere.

Torrice, il lutto per la morte di Anna Noce

Subito dopo aver appreso la notizia della morte dell’anziana da record, il sindaco Santangeli si è detto molto rattristato. A nome di tutta la cittadinanza ha voluto rivolgere le sue condoglianze ai parenti. “Anna era un orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato – ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento, portando un messaggio di conforto”.

Centinaia i messaggi di cordoglio su Facebook da parte dei cittadini di Torrice. “Un pezzo di storia ci lascia, è stato un piacere conoscere la nonna Anna”, scrive Fabiola. “Era l’orgoglio di tutti noi Torriciani”, ricorda Lino. I funerali di Anna Noce, che adesso lascia un vuoto in tutta la comunità, saranno celebrati nei prossimi giorni.

