uomini-e-donne,-ciprian-confessa:-“quella-notte-ho-smesso-di-ragionare…”

Quando Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno lasciato Uomini e donne sono stati parecchio criticati. Al pubblico e alla produzione non è andato giù che i due si siano incontrati senza permesso e senza avvisare nessuno. Ora, però, i due si mostrano allegramente in coppia su instagram. In più Ciprian ha cercato di spiegare le sue ragioni.

Il personal trainer Ciprian Aftim da un po’ di tempo fa coppia fissa con Andrea Nicole Conte, la ragazza che ha conosciuto a Uomini e donne e con la quale è uscito senza permesso, contravvenendo ai comandamenti imposti da Maria. Ma Ciprian non ci sta e continua a giustificarsi…

Le ragioni di Ciprian

Nelle sue storie su instagram l’ex corteggiatore ha svelato ai suoi follower cosa lo ha spinto a trasgredire al regolamento del programma della De Filippi, e perché ha deciso di uscire in segreto con la bella tronista. “Non riuscivo più senza di lei“, ha scritto Ciprian, probabilmente con un’elisione stilistica di “a stare”. E poi, ancora “Quella sera ho smesso di ragionare“.

Ma ormai quello che è fatto è fatto, e così Ciprian e Andrea possono vivere alla luce del sole il loro rapporto. Hanno, come si suol dire, rotto il silenzio social. Il personal trainer si dichiara felice e soddisfatto. Ha provato a dominarsi e a rispettare i diktat del format, ma alla fine non ce l’ha fatta. “Me la sono andata a prendere senza pensarci più di una volta”, ha spiegato Ciprian. E adesso, il buon Aftim sembra eccitato all’idea di poter vivere accanto alla sua bella Andrea Nicole, senza doversi difendere da altri corteggiatori (tipo Alessandro Verdolini).

La versione di Andrea

Lei, invece, ha rilasciato una dichiarazione più diplomatica. “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e ci hanno affiancato in questo percorso”, ha detto l’ex tronista. “Se lo scopo del programma è trovare l’amore, noi ci siamo riusciti“.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Isabella Ricci fa la sua scelta: addio a Uomini e Donne, le reazioni

Intanto continuano a piovere critiche sui due ex ospiti della trasmissione. L’opinionista Karina Cascella si è per esempio lasciata andare a un commento molto duro. “Che sputt…mento, ragazzi! Incredibile come questa si sia presentata: viso d’angelo, con la sua storia, di qua e di là… a me piaceva un sacco. Ma disonesta!”

The post Uomini e donne, Ciprian confessa: “Quella notte ho smesso di ragionare…” appeared first on Ck12 Giornale.