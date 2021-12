un-professore,-ultimo-appuntamento:-le-anticipazioni

Un professore, questa sera su RaiUno alle 21.25 si chiude la fiction che ha avuto molto successo: cosa succederà

Questa sera sesto e ultimo appuntamento con Un professore, la serie Rai con protagonista Alessandro Gassman che ha ottenuto un ottimo successo in termini di ascolti.

Andranno in onda l’undicesimo e dodicesimo episodio, gli ultimi di quella che si immagina possa essere solo la prima stagione. Visti i numeri, infatti, il pubblico chiede a gran voce una seconda.

Dante Balestra è un professore di filosofia anticonformista e ogni episodio porta il nome di un filosofo che ha segnato la storia del pensiero. A partite dalle 21.25 sarà trasmesso Rousseau dove vedremo Dante riavvicinarsi ad Anita, scusandosi per il come si è comportato precedentemente.

Un professore, Dante e Anita sempre più vicini

C’è perà ancora qualcosa che blocca il professore il quale non riesce ancora a parlare del suo passato, in modo particolare con suo figlio Simone. Per spiegare il filofoso del Contratto sociale, Balestra porta gli alunni al Colosseo approfittando dell’inagibilità della scuola dopo la festa di Simone. Il tema del filosofo francese è ideale per chiedersi se infrangere le regole organizzando la festa se è atto li libertà o anarchia.

C’è un nuovo scontro tra Simone e Manuel con il primo che deluso da come è stato trattato, commette l’errore di andare da Sbarra in cerca di lavoro. L’episodio chi chiude con Pin che racconta al professore cos’è che ha scatenato la sua agorafobia.

Porta il nome di Nietzsche il secondo e ultimo episodio. Manuel svela a Balestra che ha lavorato per Sbarra ma che ora nei guai è il figlio perché ha avuto un incarico dal criminale.

Il prof trova rifugio in Anita alla quale confida quanto appena scoperto. I due sono sempre più vicini ma i problemi non finisco. C’è un altro episodio tragico che porta Dante a rivivere l’episodio del passato che ha segnato la sua vita: deve tirare fuori quello che ha dentro per risolvere tutto, e Anita si dimostra sempre vicina.

