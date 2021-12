Soleil Sorge nella casa del GF Vip: cosa è successo con Alex Belli

Il Grande Fratello Vip 2021 sarà ricordato come l’edizione della strana love story fra Soleil Sorge e Alex Belli. Pubblico e concorrenti del reality c’hanno capito poco di cosa è successo. Perché Alex è uscito dal gioco? Per quale motivo Soleil lo ha prima inseguito e poi scaricato? Di sicuro l’unica che può far chiarezza è proprio la Sorge… In un confronto con Biagio, Soleil prova a mettere ordine nella telenovelas.

Dopo la clamorosa uscita di scena di Alex Belli, per Soleil Sorge si è inaugurato il tempo della riflessione. L’influencer italo-americana, una delle candidate alla vittoria del GF Vip di quest’anno, deve infatti far chiarezza su ciò che ha vissuto e provato negli ultimi mesi in compagnia del bell’attore. L’occasione per far chiarezza arriva grazie a una chiacchierata con Biagio.

Lo sfogo di Soleil con Biagio: “Lui è scappato!”

Oggi, nella casa, abbiamo visto Soleil sfogarsi con Biagio, un referente sempre disponibile in situazioni del genere. La Sorge ha voluto ripercorrere, tappa dopo tappa, quasi sentisse il bisogno di produrre una sinossi a beneficio del pubblico, la sua storia con Alex. E alla fine ha dichiarato di sentirsi ancora molto turbata. Si sente anche un po’ sulle spine. Non le è piaciuto il modo in cui il GF ha voluto spettacolarizzare i suoi sentimenti. Soleil non capisce quale sia stato il messaggio di Alex.

Probabilmente Belli si è sentito schiacciato da una situazione più grande di lui e, semplicemente, ha scelto di scappare. Questa è l’interpretazione (abbastanza lucida e condivisibile) suggerita da Biagio. E anche Soleil è sembrata d’accordo con questo punto di vista. L’influencer ha poi dichiarato che, da parte sua, c’erano sempre state altre intenzioni. Quali?

Il parere di Biagio

Secondo Biagio la situazione è più semplice. Alex si è “autotradito“, e questo perché non voleva uscire dalla casa del GF. Insomma, Biagio D’Anelli sospetta che non fosse tutto preparato, ma che Belli non sia riuscito a sopportare una situazione ormai insostenibile, anche dal punto di vista del gioco. Per Soleil, invece, Alex deve aver recitato fin dall’inizio.

“Lui non è uscito per lei”, ha sussurrato la Sorge. “Lui è uscito per se stesso. Tutto quello che ha fatto è stato fare uno show”. Ecco perché la influencer ora si sente così tradita e triste. Soleil e Biagio hanno fatto dunque un po’ di analisi. E alla fine a cosa siamo arrivati? A quello che già sapevamo, ovvero che Belli ha fatto e disfatto tutto da solo.

