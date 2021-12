Sanremo Giovani, Martina Beltrami in finale: carriera e curiosità sulla cantante

I protagonisti di Sanremo Giovani, Martina Beltrami in finale oggi 15 dicembre 2021: carriera e curiosità sulla cantante.

Dodici cantanti per tre posti tra i big di Sanremo 2022: oggi la rincorsa alle serate finali del Festival che si svolge sul palco del teatro Ariston avrà riscontro positivo per appena pochissimi eletti. Tra di loro c’è un volto del quale molti sapranno già tante cose guardando la serata in diretta su Raiuno.

Questo perché rispetto alla “poca” esperienza di tanti dei finalisti di questa edizione, la cantante in questione ha già partecipato a un talent show e anzi è arrivata anche in fondo, facendosi conoscere in tutta Italia. Si tratta di una cantautrice nata e cresciuta a Rivoli, in provincia di Torino.

E che ha già partecipato come detto a un talent show, anzi a quello più noto e amato dal pubblico, ovvero ‘Amici di Maria De Filippi’. La ragazza, nella 19esima edizione del programma, si fece conoscere ottenendo un banco della scuola. Poi però la sua avventura finì presto e venne eliminata nella prima puntata del serale.

Cosa sapere su Martina Beltrami, in gara a Sanremo Giovani 2021

Nel frattempo aveva già inciso tre singoli, ovvero Se ti va, Luci accese e Per dirti che (mi spiace), e la sua partecipazione al talent show aveva fatto sì che oltre 40mila persone iniziassero a seguire il suo profilo Instagram. Soprattutto l’ultimo dei singoli citati ha avuto un certo successo a livello di vendite e ascolti in streaming.

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dove era nella stessa squadra di Gaia, ovvero la vincitrice di quell’edizione, l’ha però portata a tirare fuori un carattere che non a tutti è piaciuto. Così, di Martina Beltrami ricordiamo anche gli scontri all’interno della scuola più famosa della televisione italiana, tra cui quello con Michelangelo, accusato di avere scarsa lealtà.

Giovanissima, ha fatto coming out, aveva solo 16-17 anni, comunque era adolescente e ha spiegato che sia sua madre che le altre persone hanno capito subito, senza porsi troppi problemi. A Sanremo Giovani, la ragazza – che ha un fratello di nome Nicolò a cui è molto legata – si esibirà con il brano intitolato “Parlo di te”.

