Sanremo Giovani, Esseho in finale: carriera e curiosità sul cantante

I protagonisti di Sanremo Giovani, Esseho in finale oggi 15 dicembre 2021: carriera e curiosità sul cantante.

C’è grande attesa questa sera per la serata finale di Sanremo Giovani: 12 nuove proposte si affrontano tra loro e si confrontano con una giuria davvero agguerrita. Per tre di loro c’è una grandissima opportunità. Infatti, chi si classifica nelle prime tre posizioni ha diritto ad accedere al Festival di Sanremo direttamente tra i Big.

Tra coloro che sono in gara in questa edizione di Sanremo Giovani, c’è Esseho, il cui vero nome è Matteo Montalesi, ha 24 anni ed è nato nel 1997 a Roma. Si tratta di un ragazzo dalle belle speranze e con un certo bagaglio musicale alle spalle. Nonostante la giovanissima età, infatti, fa musica da sempre e ha una carriera importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Non solo Jalisse, parla Amadeus: ecco quanti sono gli esclusi di Sanremo

Il giovane talento della musica italiana ha iniziato a studiare pianoforte da piccolo, a soli 5 anni. Polistrumentista, autore e produttore, il suo esordio come cantautore risale allo scorso anno, quando ha pubblicato il singolo Bambi. Nella produzione di questo brano c’è lo zampino addirittura di Niccolò Contessa, anima della band I Cani e autore anche per artisti come gli 883.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sanremo Giovani, stasera in tv la finale: novità sul regolamento

Cosa sapere su Esseho, in gara a Sanremo Giovani 2021

Particolarissima anche la location del video del brano Bambi, che è la zona di Praia de Santa Cruz, a Lisbona. Il singolo ha avuto un discreto successo ed è entrato in rotazione anche su importanti emittenti radiofoniche nazionali e programmi come Deejay chiama Italia di Linus e Nicola Savino.

A gennaio di quest’anno è poi uscito il suo secondo singolo, dal titolo Costellazioni, che ha ottenuto la copertina Indie Italia di Spotify per due settimane consecutive ed è entrato in rotazione su MTV New Generation. Inizia anche ad apparire dal vivo e lo abbiamo visto esibirsi live nella trasmissione Magazzini Musicali, su Raidue.

C’è sempre Niccolò Contessa, insieme a Sine, nella produzione di Michelle, il suo terzo singolo, che anticipa l’album d’esordio dal titolo Aspartame. Il disco esce per Bomba Dischi e contiene anche il brano Bollicine, prodotto da Orang3, uno dei maggiori produttori di brani in Italia, che ha collaborato con grandissimi nomi, da Achille Lauro a Salmo. A Sanremo Giovani, presenta in gara il singolo Arianna.

The post Sanremo Giovani, Esseho in finale: carriera e curiosità sul cantante appeared first on Ck12 Giornale.