Sanremo Giovani, Destro in finale: carriera e curiosità sul cantante

I protagonisti di Sanremo Giovani, Destro in finale oggi 15 dicembre 2021: carriera e curiosità sul cantante.

Tre posti per il Festival di Sanremo 2022: inizia oggi per dodici nuovi talenti della musica italiana la partita per l’Ariston. In realtà, la sfida è iniziata tempo fa quando hanno tentato la strada del festival e quello che andrà in onda stasera su Raiuno è solo l’atto finale. Si tiene infatti la finale di Sanremo Giovani.

Tra coloro che tenteranno di staccare il pass per il palco dell’Ariston, c’è un cantante davvero giovanissimo ma con le idee che sembrano molto chiare. Stiamo parlando di Luca Castrignanò, in arte “Destro”, cantautore classe 2002, nato a Leverano, un piccolo paesino in provincia di Lecce.

Nonostante la giovane età ha fatto già esperienza di un festival davvero molto importante: stiamo parlando del Premio Lunezia, dove è arrivato alla fase finale e ottenuto il premio speciale Radio Bruno. Ma soprattutto dove ha fatto l’incontro che è stato fondamentale per poi tentare la strada di Sanremo.

Cosa sapere su Destro, in gara a Sanremo Giovani 2021

Infatti, durante il Premio Lunezia, Destro ha conosciuto Beppe Stanco ed è successivamente entrato a far parte della Beat Sound. Così prende avvio il suo percorso artistico. Scrive brani da quando aveva 12 anni e si è costruito un certo background artistico, per cui nonostante la giovanissima età dimostra una certa esperienza.

Destro, oltre che al Premio Lunezia, ha già partecipato, tra le altre manifestazioni canore, al Premio Mia Martini, kermesse molto prestigiosa. In quell’occasione, si è piazzato molto bene e ha raggiunto le semifinali. Vincitore di Area Sanremo, ha un profilo Instagram seguito da qualche migliaio di follower.

Il brano singolo che ha presentato in gara al Premio Lunezia è “Limited Edition”, che poi esce come singolo a luglio 2021. Successivamente, viene iscritto appunto ad Area Sanremo con il brano “Agosto di piena estate”. Anche questo brano ha un grande successo ed eccolo alla nuova avventura: è tra i magnifici 12 di Sanremo Giovani.

