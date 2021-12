Sanremo Giovani, Bais in finale: carriera e curiosità sul cantante

I protagonisti di Sanremo Giovani, Bais in finale oggi 15 dicembre 2021: carriera e curiosità sul cantante.

Dodici cantanti per tre posti tra i big di Sanremo 2022: oggi la rincorsa alle serate finali del Festival che si svolge sul palco del teatro Ariston avrà riscontro positivo per appena pochissimi eletti. Tra di loro c’è Bais, del quale sicuramente in tanti vorranno scoprire di più guardando la serata in diretta su Raiuno.

Secondo cognome di Luca Zambelli, classe 1993, Bais è nato a Udine, ma è cresciuto a Bassano del Grappa, passando così l’infanzia tra Friuli e Veneto. Viene dalla scuderia della Sugar Music e grazie al suo trasferimento a Milano ha potuto fare in modo che il suo sogno di musica si trasformasse in realtà.

Tanta la gavetta alle spalle per questo cantante, che ha esordito nel mercato discografico nel 2019, quando esce il suo primo singolo Milano seguito da altre tre canzoni. Gli altri singoli del suo primo periodo si chiamano La luna al sole, Vorrei e Déjà Vu. Si chiude quindi in studio di registrazione per il suo primo EP.

Esce così a ottobre 2020 ‘Apnea’, proprio su etichetta Sugar Music, fondata da Caterina Caselli e che ha lanciato il meglio della musica leggera italiana degli ultimi 20 anni almeno. Parlando del disco, Bais ha raccontato: “Apnea è un tuffo dentro di sè alla scoperta di un mondo ancora sconosciuto e troppo spesso dimenticato”.

Cosa sapere su Bais, in gara a Sanremo Giovani 2021

Ancora poche sono le informazioni su Bais, che come detto all’anagrafe si chiama Luca e ha ottenuto un certo successo coi suoi primi pezzi editi. Quello che è il suo brano più famoso e che è anche il più ascoltato online è Post Alluvione. La canzone è stata scritta in collaborazione con Giuse the Lizia.

Quest’ultimo è un giovane cantautore palermitano che vive a Bologna, con cui Bais ha instaurato un sodalizio artistico. A Sanremo Giovani presenta il brano Che fine mi fai, con un obiettivo ben preciso, ovvero che la sua carriera spicchi davvero il volo e vedremo che cosa accadrà questa sera.

Sulla canzone in gara a Sanremo Giovani, il giovane cantautore veneto ha sottolineato in un’intervista al portale Soundsblog: “La mia canzone parla della paura che si prova quando ci si ritrova di fronte ad un rapporto che ha preso una piega incontrollabile, che sta andando alla deriva, e, quindi, anche dell’incertezza, se andrà a finire bene o male”.

