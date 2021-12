Il dramma di Pepe Salvaderi, com’è morto lo storico cantante dei Dik Dik: un anno fa, la scomparsa dell’artista amatissimo.

In quanti, di generazione in generazione, negli ultimi cinquant’anni hanno intonato “Sai cos’è l’isola di Wight, è per noi l’isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù”? Quelle parole furono incise nel 1970, su un brano originale di un artista francese, e a cantarle era la voce meravigliosa di Pepe Salvaderi, accompagnato dai suoi storici compagni di viaggio, ovvero Lallo Sbriziolo e Pietruccio Montalbetti.

Erano i Dik Dik, una delle band italiane che coi loro dischi ha fatto la storia della musica: milioni di copie vendute, ben cinque singoli in testa alle classifiche nel nostro Paese, la grande collaborazione con Mogol, che li portò a incidere brani immortali, a partire da Sognando California, cover di California Dreamin’ dei The Mamas & the Papas.

—>>> Ti potrebbe interessare anche I Dik Dik: curiosità sul gruppo pop che ha fatto ballare un’intera generazione

Una grande storia, quella dei Dik Dik, che il 18 dicembre 2020 dello scorso anno hanno dovuto fare a meno del loro leader indiscusso, Pepe Salvaderi, morto a 80 anni per complicanze legate al Covid-19. Lallo e Pietruccio, accompagnati da nuovi compagni di viaggio, hanno voluto proseguire quella storia. Ma la mancanza di Pepe nella musica italiana si sente.

—>>> Ti potrebbe interessare anche Lallo Sbriziolo: chi è il cantante dei Dik Dik, carriera e curiosità

La morte di Pepe Salvaderi dei Dik Dik, il dramma nella musica italiana

Il Covid-19 dunque non ha lasciato scampo a Pepe Salvaderi, il quale ha lasciato dunque un grande vuoto, sebbene appunto i suoi amici di sempre non si sono arresi e proseguono la sua storia. Una vicenda simile a quella avvenuta ai Pooh, che hanno dovuto affrontare il lutto per la morte del loro batterista Stefano D’Orazio.

L’annuncio della morte della storica voce dei Dik Dik venne data dalla stessa band, che però non è mai scesa troppo nei dettagli, rispetto a eventuali altre patologie del cantante. Al loro cordoglio, si unì quello di tanti grandi artisti della musica italiana, a partire da Enrico Ruggeri, che ha salutato così il cantante: “Quanti ricordi. Un abbraccio Pepe, ovunque tu sia adesso”.

“Te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre”, hanno scritto Lallo e Peppuccio dopo la sua morte, ma la voce di Pepe Salvaderi vive ancora. Ad aprile, è uscito il disco “Una vita d’avventura”, che contiene anche le ultime incisioni della voce del cantante dei Dik Dik.

The post Pepe Salvaderi, com’è morto lo storico cantante dei Dik Dik appeared first on Ck12 Giornale.