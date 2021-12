Oroscopo di Branko 17 dicembre: salute, amore e lavoro di venerdì

Ariete – Arriveranno belle notizie, bisogna entrare in contatto con le persone senza avere paura. La sintonia c’è, state ascoltando il vostro corpo, ma forse sarebbe meglio valutare una dieta!

Toro – Cercate di andare avanti e di seguire i vostri piani perché le cose positive stanno arrivando. Attenzione alla distrazione perché a volte troverete difficoltà ad avere la calma. Che ne dite di fare più sport?

Gemelli – Buone notizie in arrivo, cercate di fare più incontri e di non avere paura. Bene anche la sintonia con il vostro corpo, ora è bene valutare una dieta per stare al top e affrontare al meglio le feste!

Cancro – Siete ottimisti e positivi, soprattutto ora che stanno per arrivare le feste. Cercate di non essere duri con voi stessi, non sprecate energie!

Leone – Non è ancora il momento di tirarvi indietro, di rinunciare. Cercate di agire, ma occhio agli sbalzi d’aria. Che ne dite di dormire di più?

Vergine – Oggi non avrete problemi ad affermarvi e a chiudere i rapporti che vi fanno stare male, senza sensi di colpa. Bisogna, però, trovare un sano equilibrio nella vostra vita!

Bilancia – Oggi vi verrà chiesto di fare delle concessioni. Cercate di riorganizzare la vostra vita, di trovare l’equilibrio. Che ne dite di fare un po’ di sport acquatici? Vi faranno bene!

Scorpione – E’ arrivato il momento di darsi da fare per risolvere questioni importanti, ma bisogna trovare un equilibrio tra attività e relax!

Sagittario – Oggi avrete un bel successo, siete in ottima forma, ma la stanchezza inizia a farsi sentire. A volte, però, non sembra è una debolezza!

Capricorno – Bene le attività di gruppo e il lavoro di squadra, ma occhio a non prosciugare chi vi circonda. Controllate bene il vostro nervosismo!

Acquario – E’ arrivato il momento di realizzare alcune promesse, siete orgogliosi di quello che state facendo. Cercate di non parlare troppo dei problemi di salute, basta con l’ipocondria!

Pesci – State andando nella giusta direzione grazia alla vostra intuizione. Ci sono festeggiamenti in arrivo, ma forse è meglio cambiare aria e ricaricare le energie trascorrendo un po’ di tempo in campagna. Che ne dite di un po’ di relax per allentare le tensioni?

