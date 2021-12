mare-fuori-2,-anticipazioni-episodi-del-15-dicembre

Questa sera nuovo appuntamento con la seconda stagione di Mare Fuori. saranno trasmessi gli episodi Rivelazioni e Niente è come sembra

Nel primo vedremo Carmine in cerca di un’arma per vendicare la sua amata Nina: il giovane ha infatti scoperto chi è il responsabile della morte della ragazza che aveva appena sposato. Non riesce a trovare pace e la vendetta è l’unico pensiero.

L’amico Filippo il Chiattillo deve invece chiarire delle cose con Naditza mentre Edoardo può uscire dell’Ipm: ha il permesso per partecipare al battesimo del figlio ma come in altri episodi è già stato chiaro, il pensiero fisso è Teresa. Il giovane detenuto la andrà a cercare ma resterà deluso quando la vedrà in compagnia di un altro ragazzo.

Lino continuerà a stare vicino all’ultimo detenuto arrivato, Sasà, mentre Viola continuerà nei suoi tentativi di far cambiare idea a Gemma sull’ex fidanzato Fabio.

Mare Fuori 2, le anticipazioni: in carcere un amico di Edoardo

In Niente è mai come sembra Carmine ha l’appoggio di Pino nel piano che hanno organizzato ma Gaetano ‘O Pirucchio è in isolamento. Non è della stessa idea Filippo e decide di allontanarsi dall’amico, sperando che Carmine possa accantonare il suo piano al pensiero di perdere il caro amico.

In questo episodio viene posta attenzione alla vicende di Gemma, sempre legata all’uomo che ha fatto del male a lei e alla sua famiglia. Il rapporto di Filippo e Naditza resta poco sereno, anzi, peggiora sempre più. Ma c’è un’importante novità: nell’Ipm arriva Mimmo, un amico di Edoardo che vorrebbe farlo evadere.

