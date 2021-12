kerem-bursin,-l’appello-dell’attore-turco-di-love-is-in-the-air

Negli ultimi mesi, l’attore turco Kerem Bürsin può dirsi sulla cresta dell’onda. Dopo molte prove attoriali di livello in film americani e in telefilm turchi, Karem è diventato famoso per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air (in onda da maggio scorso su Canale 5). Anche la vita sentimentale di Kerem è felice: da tempo l’attore fa coppia fissa con Hande Ercel, che nel telefilm interpreta il ruolo di Eda. In più, il bel Bürsin è apprezzato per il suo impegno sociale. Da tempo si è schierato a favore delle pari opportunità e contro la violenza domestica.

In Turchia il maschilismo è un problema serio. Le donne turche soffrono spesso a causa di comportamenti incresciosi e violenti perpetrati da uomini ignoranti e negativi. E così l’attore Kerem Bürsin si è da tempo esposto, per denunciare una mentalità a suo parere arretrata e dannosa. Intervistato dal settimanale turco Hurriyet, l’attore di Love is in the Air ha esposto con coraggio il suo punto di vista. Ha svelato che in Turchia succede spesso che gli uomini si sentano in dovere di apparire duri e intransigenti.

Kerem Bürsin contro i maschilisti

“Ci sono pressioni sugli uomini”, ha dichiarato Bürsin. “Ogni volta devo pensare a come reagirà la gente se difendo le donne. Ma non dobbiamo avere paura di dire la verità”. Ecco il punto di vista dell’attore, che sa benissimo qual è il pensiero dominante della cultura turca, e come vengono giudicati coloro che si schierano a favore dell’emancipazione femminile. Karem ha confessato di aver dovuto litigare con molte persone per questo motivo.

“Ho perso degli amici per ragioni come questa”, ha detto l’attore. C’è tanto da fare per ribaltare una situazione critica. E le donne non dovrebbero lottare da sole. Le donne turche continuano a essere vittime di stupro e delitto d’onore. Organi di monitoraggio e comunità governative hanno sottolineato come in Anatolia la violenza domestica sia diffusissima.

Le disparità fra uomini e donne sono significative, in campo sociale, scolastico e occupazionale. E poi vige ancora il costume dei matrimoni combinati. Ancora più preoccupante, si registrano tantissimi casi di spose bambine.

La vita sentimentale di Karem

Karem sta vivendo un idillio sentimentale. Dal 2020 è felicemente fidanzato. Lo ha confermato anche al magazine dal quale è stato intervistato. “L’amore sta andando bene”, ha dichiarato l’attore.

Da tempo, il turco è legato alla collega Hande Ercel. Compagna sullo schermo e nella vita. “Lei ha molto talento”, ha detto Karem. “In questi giorni sta disegnando. Fa dei dipinti incredibili!”

