Jason di 90 giorni per innamorarsi è morto di Covid a 45 anni

La star dei reality Jason Hitch, protagonista di 90 giorni per innamorarsi, è morto di Covid a 45 anni: ecco cosa è successo.

È morto Jason Hitch, l’ex star di 90 giorni per innamorarsi. Aveva 45 anni. Hitch è morto martedì per complicazioni dovute al COVID-19, ha detto sua sorella Shannon a TMZ, che è stata la prima a riportare la notizia della sua morte. Non era vaccinato, ha detto la donna, sorella del protagonista del reality.

È morto in una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è morto, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello spettacolo. Il reality show 90 giorni per innamorarsi è trasmesso in Italia da Real Time e ha un grande successo di pubblico, sia nella versione originale che negli spin-off.

In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE, TLC – che trasmette il reality show negli USA – ha fatto sapere: “Siamo rattristati di apprendere della scomparsa di Jason Hitch e in questo momento inviamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”. La notizia ha rattristato i fan della trasmissione in tutto il mondo.

Morto di Covid Jason Hitch: era una nota star dei reality show

Hitch, originario della Florida e statunitense veterano dell’esercito, ha recitato nella seconda stagione di 90 giorni per innamorarsi nel 2014. Ha sposato Cassia Taraves dopo che si è trasferita negli Stati Uniti dal Brasile. Lo show ha seguito la coppia dopo che Hitch si è recato a Curitiba, in Brasile, per aiutare Taraves a trasferirsi nella sua città natale, Spring Hill.

“Cassia si annoiava qui, ho pensato nella mia testa”, ha detto Hitch alle telecamere durante un confessionale poco dopo che la coppia è tornata negli Stati Uniti, aggiungendo che era preoccupato che potesse non godersi il tempo o il divertimento locale. “I prossimi 90 giorni saranno duri”, ha detto Hitch. “Spero di poter sistemare tutto”, ha quindi aggiunto.

Poco dopo essersi sposati, Taraves e Hitch hanno avviato un’attività di vendita di snack per corrispondenza chiamata Gifting Fun. Nel 2017, la coppia si è separata. Hanno chiesto il divorzio un anno dopo, nel 2018. In queste ore, la triste notizia della scomparsa prematura di Jason Hitch.

