Il caso Gina Lollobrigida, chi è il manager Andrea Piazzolla: le accuse contro l'uomo, ha provato a vendere i beni dell'attrice?

Le ultime vicende giudiziarie intorno al patrimonio di Gina Lollobrigida coinvolto il suo manager Andrea Piazzolla e un ristoratore, Antonio Salvi. Il processo, nel quale l’attrice – difesa dall’avvocato Antonio Ingroia – non è stata ammessa come parte civile, riguarda il tentativo di vendere i suoi beni.

Si parla di circa 350 opere e preziosi di proprietà del patrimonio della Lollobrigida, un patrimonio che a quanto pare fa davvero gola a molti. Nello specifico, i beni in questione sono dipinti, arredi antichi e oggetti d’arte. L’accusa è di aver approfittato della donna, in età avanzata, quindi di circonvenzione di incapace.

Ingroia, legale dell’attrice, puntava al fatto che fosse ammessa come parte civile al processo, ma invece la parte civile sarà soltanto l’amministratore di sostegno dell’attrice. Per Andrea Piazzolla i guai non finiscono qui: viene infatti messo sotto accusa anche per fatti che vanno dal 2013 al 2018.

Chi è Andrea Piazzolla, l’uomo che ha spalleggiato per anni Gina Lollobrigida

L’ex manager della Lollobrigida ha sempre respinto le accuse e anzi spiega di non aver mai tradito quella fiducia riposta nei suoi confronti. L’attrice, in un’intervista a ‘Oggi’, aveva così raccontato il loro rapporto: “Ci siamo stati simpatici fin da subito ed eravamo in sintonia e così è stato per tutti questi 12 anni”.

Lo aveva perciò definito il suo angelo custode e colui che le aveva anche salvato la vita in diverse occasioni. Nello specifico, al ‘Corriere della Sera’, Gina Lollobrigida ha spiegato: “Mi ha già salvato la vita quattro volte. Sono felice che in questo periodo stia con me e mi aiuti a vivere”. Nonostante le accuse nei suoi confronti, Andrea Piazzolla vive a casa dell’attrice anche insieme alla moglie Adriana.

La coppia ha avuto anche una figlia, che hanno voluto chiamare appunto Gina e dunque l’attrice è per la piccola come una nonna, così come Andrea Piazzolla è come un figlio. Amministratore unico della società “Vissi d’Arte”, l’uomo è accusato in particolare dai familiari dell’attrice, ma continua a sostenere non solo la falsità delle accuse, ma anche di essere l’unico al suo fianco sempre in questi anni difficili.

