gabriele-rossi-preoccupato-per-il-suo-ex-garko:-“ho-bisogno-di-sentirlo”

Sono circa 4 anni che Garko non recita più sul piccolo schermo, e il suo ex fidanzato Gabriele Rossi si dice preoccupato per lui.

Gabriele Rossi, l’attore della provincia di Frosinone, famoso per aver interpretato la fiction di Canale 5 “L’Onore e il Rispetto” insieme al suo ex fidanzato, Gabriel Garko. Ed è proprio di quest’ultimo di cui Rossi si sta preoccupando nell’ultimo periodo. “Ansia, ho bisogno di sentirlo”, ha affermato l’attore.

Rossi ha sempre voluto nascondere la sua vita privata, ma sappiamo la rottura con Garko è stata pacifica, e che ora sono anche in buoni rapporti di amicizia. Attualmente è fidanzato con il cantante di X Factor Licitra.

Gabriele Rossi (CLICCA QUI per seguire l’attore sul suo profilo Instagram) ha affermato di essere preoccupato per Garko, che dal 2017 non è più apparso in nessun film o serie tv. Si è parlato di lui per le sue relazioni, a partire dalla finta relazione con Adua Del Vesco per nascondere la sua omosessualità. E alla fine il suo coming out, avvenuto nel 2018.

Così l’attore frusinate afferma che vorrebbe sapere se Garko, nonostante non appaia in tv da 4 anni, stia continuando a mandare avanti i suoi progetti. Poi ha sottolineato che le loro famiglie sono rimaste molto in contatto ed è rimasto l’affetto”

“Lazarat Burning” è l’ultimo film in cui appare Garko, prodotto ad Hollywood e basato sulla storia vera del villaggio albanese di Lazarat, famoso in tutto il mondo per la coltivazione di marijuana. Nello stesso anno l’attore ha partecipato anche ad un breve cameo de “Il bello delle donne”.

Mentre il 4 dicembre scorso Gabriel Garko insieme a Iva Zanicchi sono stati ballerini per una notte al programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle“. La stessa conduttrice ha offerto all’attore di partecipare alla prossima edizione del programma di Rai 1 in qualità di giurato, e Garko ha risposto che non gli dispiacerebbe.

