Emanuela Fanelli, chi è l’attrice lanciata da Una pezza di Lundini

Emanuela Fanelli è ormai un volto noto della tv italiana. Così celebre e apprezzata, che si è anche trasformata in un meme! Emanuela piace a tutti… Nata a Roma nel 1986, si è formata come attrice teatrale, ha lavorato al cinema in film importanti, e poi è esplosa grazie al programma comico-surreale Una pezza di Lundini.

Emanuela Fanelli ha cominciato a lavorare in teatro da ragazza. Poi nel 2015 ha esordito nel film Non essere cattivo, l’ultimo lungometraggio girato dal regista cult Claudio Caligari. Dopo aver partecipato a questo importante film, ha recitato in Gli ultimi saranno ultimi e Beata ignoranza di Massimiliano Bruno, in Assolo di Laura Morante e ne La casa di famiglia di Augusto Fornari. La sua verve comica è esplosa nel 2016, quando ha impersonato Cinzia nella serie tv Dov’è Mario? al fianco di Corrado Guzzanti. Dal 2020 ha partecipato a tutte le puntate del programma Una pezza di Lundini su Rai 2, con la conduzione di Valerio Lundini. E da quel momento in poi la bravissima Emanuela può essere definita una che ce l’ha fatta.

La carriera di Emanuela Fanelli

La Fanelli ha vinto parecchi premi in contesto cinematografico. Fra gli altri, si è aggiudicata una menzione speciale come miglior attrice e come miglior monologo al festival Ciak, si Roma, e per l’occasione fu premiata da Carlo Verdone, Daniele Luchetti e Lina Wertmüller. Nel 2014 ha vinto il 48h Film Project come miglior attrice per il suo ruolo nel cortometraggio Un film d’amore. Fu scelta come madrina per il Torino Film Festival.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> “Una pezza di Lundini”, chi sono i VazzaNikki, la band ufficiale del programma

Stasera, 16 dicembre 2021, la vedremo in onda su Rai 2 la serata celebrativa 60 sul 2 che ripercorre i primi quarant’anni di vita del secondo canale della Rai.

Gli altri progetti dell’attrice

Dal 2016, oltre a fare cinema e tv, ha cominciato anche a lavorare in radio al fianco di Lillo & Greg nel programma 610 di Rai Radio 2 in cui interpreta vari personaggi. L’abbiamo vista anche in un video di Checco Zalone (per la canzone “Immigrato”), brano pubblicato per promuovere l’uscita nelle sale cinematografiche del suo film Tolo Tolo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Lillo Petrolo: ecco chi è sua moglie Tiziana Etruschi, cosa c’è da sapere

L’artista è attiva sui social, soprattutto Twitter e Instagram. Sappiamo poco della sua vita privata, tranne che ha dovuto affrontare momenti difficili in famiglia, a causa di una brutta malattia che ha colpito un suo caro.

The post Emanuela Fanelli, chi è l’attrice lanciata da Una pezza di Lundini appeared first on Ck12 Giornale.